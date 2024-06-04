"Важко утримувати стосунки на відстані": Єфросиніна з чоловіком уперше прокоментували чутки про розлучення

Телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна вперше підняла тему чуток навколо того, що вони з чоловіком Тимуром Хромаєвим розлучаються через коханку.

Це сталося у першому випуску подкасту Маші, де гостем був якраз її благовірний, який нині служить у ЗСУ.

Не секрет, що останнім часом у соцмережах ширилися чутки про те, що Єфросиніна з Хромаєвим мають проблеми у шлюбі і навіть подумують розлучатися. І ця інформація, звісно ж, дійшла і до дочки подружжя Нани.

Саме донька прислала скрін з ТікТоку, де було написано, що нібито Маша заскочила Тимура з молодою коханкою.

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Маша покликала чоловіка на відверту бесіду про стосунки і не лише

Для Хромаєва це не стало новиною, адже йому раніше вже розповіли друзі, які нібито і "злили2 потім цю інфу у мережу.

І хоча ані Єфросиніна, ані Хромаєв не вимовили фразу "ми не розлучаємося", це стало очевидно з їхньої реакції на чутки.

Хромаєв досить спокійно відреагував на чутки про розлучення через "коханку"

По-перше, Маша сказала, що не ловила Тимура з коханкою, адже для цього їй потрібно було б, як мінімум, приїхати до нього на службу на Запорізький напрямок. По-друге, Тимур врешті запевнив, що коханки нема.

Єфросиніну вже неодноразово "розлучали" в ЗМІ

"На цій темі легко спекулювати. На відстані випробовуються стосунки у всіх. Це лагідне підґрунтя для того, щоб спекулювати. І, мабуть, людям потрібно давати відповідь якусь. Я розумію, що це важка річ - утримувати стосунки на дистанції, але ж у кожного своя ситуація. Я дуже ціную, що в нас є з тобою діалог і порозуміння. І ми намагаємося говорити про багато речей. У декого немає цього. Тому складно про це говорити, у кожного своя історія", - зазначив Хромаєв.

Розповідаючи про складнощі стосунків на відстані, Хромаєв згадав, як його побратим наклав на себе руки після розмови з дружиною, яку давно не бачив

Нагадаємо, у 2013-му році Єфросиніна і Хромаєв пережили кризу стосунків і рік були не разом. Але врешті їх знову зблизив секс, а потім і народження сина Олександра.

Нещодавно Тимур вітав дружину з 45-річчям і присвятив їй зворушливі слова в Instagram.