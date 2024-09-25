Рідкісний вихід: Мел Гібсон з'явився на парадному хіднику з 14-річною донькою від росіянки

Мел Гібсон у супроводі нащадків відвідав кіноподію Фото AFP via Getty Images

Австрало-американський актор Мел Гібсон 24-го вересня відвідав показ своєї нової стрічки "Monster Summer" у Лос-Анджелесі. Компанію 68-річніому кінозірці склали двоє з його дев'яти нащадків.

Так, підтримати тата прийшли 7-річний Ларс, син Мела від чинної подруги Розалінд Росс, та 14-річна Люсія - плід бурхливого та скандального зв'язку актора з росіянкою Оксаною Григор'євою.

У свої 14 Люсія (або Люся, як її кличе мама-росіянка) вже майже заввишки з батька Фото Getty Images

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Як відомо, Гібсон та Григор'єва розійшлися, коли Люсії ще не було й року, після чого запекло воювали по судах за опіку над нею та через гроші. Оксана звинувачувала актора у насильстві та навіть намаганнях її вбити.

Нагадаємо, Мел не приховує, що страждав від алкоголізму, який його мало не вбив.