Карета, дві сукні та наречений у кілті: 50-річна Мел Бі зі Spice Girls вийшла заміж втретє

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50-річна ексучасниця гурту Spice Girls Мел Бі (Мелані Браун) у суботу, 5 липня, вийшла заміж за 37-річного стиліста по волоссю Рорі МакФі, з яким вона зустрічалася з 2018-го року.

На своєму святі кохання, яке відбулося в Лондоні, Мелані змінила дві сукні. На церемонію вона одягнула обтислу сукню кольору слонової кістки та з розсипом перлів на плечах та у зоні декольте від дизайнерки Жозефіни Скотт. Пізніше вона переодягнулася у плаття від Джастіна Александера.

На церемонію Мел приїхала на білій кареті.

Мел ефектно з'явилася на своє весілля у білій кареті Фото Getty Images

Новоспечене подружжя публічно поцілувалося Фото Getty Images

На весіллі були присутні відомі друзі пари та близькі, зокрема три доньки Мел Бі від попереднього шлюбу.

Старша донька Мел прийшла на весілля зі своїм бойфрендом Фото Getty Images

Також серед зіркових гостей була присутня модель та акторка Кара Делевінь, яка прийшла на церемонію у маскулінному образі.

Кара Делевінь доповнила святковий образ капелюшком та сонцезахисними окулярами Фото Getty Images

До речі, привітати молодят прийшла й колишня колега Мелані по Spice Girls, співачка Емма Бантон. Вона з'явилася на святі у короткій рожевій сукні з довгими рукавами та капелюшку з вуаллю.

Емма прийшла на свято з сином та чоловіком Фото Getty Images

Фото Getty Images

Інша відома ексучасниця гурту, дизайнерка Вікторія Бекхем на весілля не прийшла, однак привітала колегу у своєму Instagram.

"Вітання вам обом. Сподіваємося, ви матимете неймовірний день", - написала Бекхем Скріншот з Instagram Вікторії Бекхем

"З любов'ю, Мелані. Рорі дуже щасливий чоловік", - додала Вікі

Нагадаємо, Мелані Браун двічі була одружена: з Джиммі Гульзаром з 1998-го по 2000-й роки та Стівеном Белафонте - з 2007-го по 2017-й роки. Від кожного шлюбу Мел Бі має по дочці: 26-річну Фенікс та 13-річну Медісон. До речі, у 2020-му у співачки хотіли відібрати молодшу доньку.

Також вона тривалий час зустрічалася з Едді Мерфі. У цих стосунках народилася середня донька співачки 18-річна Енджел Айріс.