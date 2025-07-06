Карета, дві сукні та наречений у кілті: 50-річна Мел Бі зі Spice Girls вийшла заміж втретє
50-річна ексучасниця гурту Spice Girls Мел Бі (Мелані Браун) у суботу, 5 липня, вийшла заміж за 37-річного стиліста по волоссю Рорі МакФі, з яким вона зустрічалася з 2018-го року.
На своєму святі кохання, яке відбулося в Лондоні, Мелані змінила дві сукні. На церемонію вона одягнула обтислу сукню кольору слонової кістки та з розсипом перлів на плечах та у зоні декольте від дизайнерки Жозефіни Скотт. Пізніше вона переодягнулася у плаття від Джастіна Александера.
На церемонію Мел приїхала на білій кареті.
На весіллі були присутні відомі друзі пари та близькі, зокрема три доньки Мел Бі від попереднього шлюбу.
Також серед зіркових гостей була присутня модель та акторка Кара Делевінь, яка прийшла на церемонію у маскулінному образі.
До речі, привітати молодят прийшла й колишня колега Мелані по Spice Girls, співачка Емма Бантон. Вона з'явилася на святі у короткій рожевій сукні з довгими рукавами та капелюшку з вуаллю.
Інша відома ексучасниця гурту, дизайнерка Вікторія Бекхем на весілля не прийшла, однак привітала колегу у своєму Instagram.
Нагадаємо, Мелані Браун двічі була одружена: з Джиммі Гульзаром з 1998-го по 2000-й роки та Стівеном Белафонте - з 2007-го по 2017-й роки. Від кожного шлюбу Мел Бі має по дочці: 26-річну Фенікс та 13-річну Медісон. До речі, у 2020-му у співачки хотіли відібрати молодшу доньку.
Також вона тривалий час зустрічалася з Едді Мерфі. У цих стосунках народилася середня донька співачки 18-річна Енджел Айріс.