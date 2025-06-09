18-річна дитина Едді Мерфі та Мел Бі оголосила про свою трансгендерність: реакція батьків

Карина Тімкова - 9 червня, 11:30
Дитина Едді Мерфі та Мел Бі називає себе чоловіком

Стало відомо, чи підтримав Едді Мерфі свого трансгендерного сина

Фото Getty Images

Дитина 64-річного голлівудського актора Едді Мерфі та ексучасниці гурту Spice Girls Мелані Браун (Мел Бі) розкрила свою гендерну ідентичність.

18-річний Енджел Айріс Мерфі Браун, який народився у жіночому тілі, нині ідентифікує себе як трансгендерного хлопця.

Про свій камінг-аут він повідомив публічно, оновивши біографію в Instagram. Тепер у профілі вказано чоловічі займенники "він/його". Гучних заяв не було, Енджел просто захотів, щоб люди правильно до нього зверталися.


Дитина Едді Мерфі та Мелані Браун стала трансгендерним хлопцем

Підліток просить звертатися до нього, як до чоловіка

Скрін angel.mbrown
Мел Бі показалася з трансгендерним сином від Едді Мерфі

Енджел зі своєю 50-річною зірковою мамою

Фото instagram

Джерело з близького оточення родини підтвердило цю інформацію в коментарі для Daily Mail, зауваживши, що батьки повністю підтримали сина:

"Це рішення, яке прийняв Енджел. Мелані поставилася до цього з розумінням, як і Едді".

Дочка Едді Мерфі та Мелані Браун визнала себе чоловіком

Спільна дитина Едді й Мелані частенько показує фанам свої модні луки і хизується пірсингом

Фото instagram
Трансгендерний син Едді Мерфі попозував в стильному луці

Енджел полюбляє носити маскулінний одяг

Фото instagram

Нагадаємо, хлопець народився 2007 року. Його поява спричинила гучний конфлікт. Мерфі сумнівався у своєму батьківстві, але згодом це підтвердив ДНК-тест. У 2009-му актор визнав тоді ще дочку й погодився на виплату аліментів. З того часу їхні стосунки, за словами самої Мел, значно покращилися.

Син Едді Мерфі та Мелані Браун пообіймав свою дівчину

Юнак в обіймах ймовірної коханої

Фото instagram

Як відомо, в Едді є десятеро дітей від п'яти різних жінок. У 2024 році актор офіційно одружився з моделлю Пейдж Батчер, яка є матір'ю двох його молодших нащадків.

А Мел Бі має ще двох доньок: ​​26-річну Фенікс від першого шлюбу з танцівником Джиммі Гулзаром і 13-річну Медісон, за опіку над якою навіть судилася.

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