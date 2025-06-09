18-річна дитина Едді Мерфі та Мел Бі оголосила про свою трансгендерність: реакція батьків
Дитина 64-річного голлівудського актора Едді Мерфі та ексучасниці гурту Spice Girls Мелані Браун (Мел Бі) розкрила свою гендерну ідентичність.
18-річний Енджел Айріс Мерфі Браун, який народився у жіночому тілі, нині ідентифікує себе як трансгендерного хлопця.
Про свій камінг-аут він повідомив публічно, оновивши біографію в Instagram. Тепер у профілі вказано чоловічі займенники "він/його". Гучних заяв не було, Енджел просто захотів, щоб люди правильно до нього зверталися.
Джерело з близького оточення родини підтвердило цю інформацію в коментарі для Daily Mail, зауваживши, що батьки повністю підтримали сина:
"Це рішення, яке прийняв Енджел. Мелані поставилася до цього з розумінням, як і Едді".
Нагадаємо, хлопець народився 2007 року. Його поява спричинила гучний конфлікт. Мерфі сумнівався у своєму батьківстві, але згодом це підтвердив ДНК-тест. У 2009-му актор визнав тоді ще дочку й погодився на виплату аліментів. З того часу їхні стосунки, за словами самої Мел, значно покращилися.
Як відомо, в Едді є десятеро дітей від п'яти різних жінок. У 2024 році актор офіційно одружився з моделлю Пейдж Батчер, яка є матір'ю двох його молодших нащадків.
А Мел Бі має ще двох доньок: 26-річну Фенікс від першого шлюбу з танцівником Джиммі Гулзаром і 13-річну Медісон, за опіку над якою навіть судилася.
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