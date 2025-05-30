Усі, крім Бекхем: як Spice Girls вітали Мел Бі з 50-річчям. Фото

Британська співачка Мелані Браун (Мел Бі) 29 травня відсвяткувала свій день народження. Їй виповнилося 50 років.

Ексучасниця гурту Spice Girls у своєму Instagram показала фото, на якому усміхнено позувала в силуетній в'язаній сукні, демонструючи апетитні форми.

"50 років сьогодні! Щиро дякую за всю любов і повідомлення. Я все бачу і дуже ціную вас усіх", — написала зірка.

Виконавиця радісно зустріла своє 50-річчя Фото patmaus

До привітань приєдналися її ексколеги Емма Бантон, відома під псевдонімом Бейбі Спайс, Джері Хорнер і Мел Сі (Мелані Чісхолм). Артистки опублікували архівні знімки з подругою.

Емма показала фото з Мел у традиційному корейському одязі й звернулася до неї: "З 50-річчям! Я несильно від тебе відстаю! Сподіваюся, у тебе буде найкращий день. Надсилаю усю любов та обійми на день народження" Фото instagram

І згадала часи, коли вони співали разом

"З 50-річчям, Мелані, бажаю тобі чудових років попереду", — побажала Джері Фото instagram

Ось, що написала Мел Сі: "50 років на цій планеті, моя люба. О, які ж у нас були пригоди! Я досі пам'ятаю перший день нашої зустрічі. Я думала, що ти найкрутіша людина, яку я коли-небудь бачила, як можливо, що минуло вже понад 30 років? Я так пишаюся всім, чого ми досягли, а ще негараздами, які ти не тільки подолала, а й використала, щоб допомогти іншим, Мел Бі. Ти справжня рок-зірка. Я люблю тебе більше, ніж можу висловити словами" Фото instagram

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Також Мелані мило привітав її бойфренд, перукар Рорі Макфі. Він показав романтичне відео з Парижу, на якому співачка постала в коротесенькій сукні:

"50! Моя любов ще ніколи не виглядала так чудово. Стільки неймовірних речей буде цього року, але сьогодні все про тебе! З днем ​​народження. Я так сильно тебе люблю".

Нагадаємо, хоча гурт розпався вже багато років тому, учасниці інколи збиралися для спільних виступів і відвідували святкування одна одної. А якось Мел Бі розповідала, з ким із колег займалася сексом. Spice Girls навіть втрапили в скандал через це.

Нагадаємо, у Мелані є три дочки: 26-річна Фенікс від першого шлюбу, з танцівником Джиммі Гулзаром, з якою вона разом позувала у спідньому, 18-річна Енджел Айріс від Едді Мерфі та 13-річна Медісон. З батьком останньої співачка навіть судилася за опіку.