Депутатка Мезенцева стала мамою вперше

Тамара Кудрявченко - 19 червня, 15:00

35-річна народна депутатка Марія Мезенцева стала мамою вперше.

У неї та її чоловіка-військового Юрія Федоренка народився син. Про це оголосила депутатка Ірина Геращенко у своєму Facebook.

"В колеги Марії Мезенцевоі народився син. Щиро вітаємо! Щасливої долі малюку!", - написала Геращенко. 

Мезенцева народила сина

Марія Мезенцева тепер мама малюка

Фото з Instagram

Сама новоспечена матуся поки не повідомляла про народження дитини. Ба більше, вона приховувала від соцмереж свою вагітність. 

Мезенцева і Федоренко

Депутат Київради і військовий Юрій Федоренко та Марія Мезенцева стали батьками

Нагадаємо, у травні минулого року Мезенцева і Федоренко побралися в Києві. Марія була у весільній сукні, а Юрій - у формі. 

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