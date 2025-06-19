Депутатка Мезенцева стала мамою вперше

35-річна народна депутатка Марія Мезенцева стала мамою вперше.

У неї та її чоловіка-військового Юрія Федоренка народився син. Про це оголосила депутатка Ірина Геращенко у своєму Facebook.

"В колеги Марії Мезенцевоі народився син. Щиро вітаємо! Щасливої долі малюку!", - написала Геращенко.

Марія Мезенцева тепер мама малюка Фото з Instagram

Сама новоспечена матуся поки не повідомляла про народження дитини. Ба більше, вона приховувала від соцмереж свою вагітність.

Депутат Київради і військовий Юрій Федоренко та Марія Мезенцева стали батьками

Нагадаємо, у травні минулого року Мезенцева і Федоренко побралися в Києві. Марія була у весільній сукні, а Юрій - у формі.