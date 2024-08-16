"Ми фармацевти і знаємо, як це працює": TVORCHI про свої антистреси і обов’язковий ритуал перед виходом на сцену

TVORCHI про творчість і не тільки Фото: Олександр Ратушняк

15-го серпня у київському ресторані "Прага" відбувся перший івент від ТаблоID та УП "Баляндраси", де зірки українського шоубізнесу та громадські діячі стендапили про свої факапи.

За музичну частину вечора відповідали яскраві учасники гурту TVORCHI Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні.

Хлопці заспівали кілька хітових пісень, а після відповіли запитання ТаблоID, зокрема про свої сильні якості.

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"Я вправний у тому, що роблю, і роблю це по-своєму. Чому я крутий? Я ніколи про це не думав. Мабуть, я крутий у своєму стилі та кмітливості, - зазначив Джеффрі Кенні.

"О, а ще я нігерієць. Це робить мене іншим", – сказав він посміхаючись і додаючи, що жартує.

Хлопці не бояться виділятися з натовпу і жартувати над собою

"Погоджуюсь з Джеффрі, що про це часто не задумуємося. Мені мабуть вистачає мудрості в певних моментах. Не завжди, але я стараюсь. Тому частково це круто. Я вправний в тій сфері, де працюю. Роблю це дуже добре. Наприклад, музичний продакшн", - розповів Андрій.

Музичний продюсер також додав, що пишається своїми кулінарними здібностями. В 19 років, наприклад, Андрій самостійно навчився готувати борщ.

"Колись я готував смачний борщ, це було дуже давно. А ще вмію готувати дуже смачну пасту, однак роблю це не часто. Мені здається, це теж круто. Ми все ж таки "творчі" і любимо творити. У кулінарії як і в музиці, хочеться експериментувати та досліджувати різні глибини. Ти твориш. Дуже подобається Євген Клопотенко, ми нещодавно були у нього на шоу і там робили музику зі звуку процесу готовки оладків з кабачків. Це було круто. Зробили музичку з кабачків і з олії", - пригадав він.

Людина, яка професійно підсмажує публіку своєю музикою і і овочі на борщ

Розказали TVORCHI і про те, як відволікаються від творчості.

"Насправді, це дуже філософська тема... Для мене це відеоігри. Ти теж любиш відеоігри!", - звернувся Андрій до колеги.

"Так, я теж люблю грати у відеоігри. Люблю малювати, це мене рослабляє. І дуже люблю готувати, чесно. Навіть робота мене розслабляє, якщо бути відвертим", - зазначив Кенні.

"Ну не завжди", - втрутився Андрій.

"Дай мені закінчити. Якщо я в настрої щось нове записати, то це допомагає зняти стрес", - зазначив Джеффрі.

"Відеоігри. Дуже багато людей їх роблять, вони видумують цілі світи, - це фантазія, творчість. Вони надихаються різними епохами, міфологіями. Я граю не просто, щоб пограти. Дивлюся на те, що зробили люди - новий світ, який вони створили. Я радий бути у їх світі, тому що це не може не надихати", - відповів Андрій.

А ще музиканти вважають жінок "великим натхненням", хоча й говорять про них неохоче

Хлопці дбають не лише про ментальне, а й фізичне здоров'я.

"Спорт, звісно, водний баланс. Ми ж фармацевти. Фрукти. У нас традиція перед виходом на сцену їсти фрукти. У мене точно", - сміється Андрій.

А от щодо вживання канабісу музиканти відповіли негативно:

"Ми просто фармацевти, знаємо, як це працює, тому краще не вживати".

До речі, TVORCHI проти того, щоб дивитися на світ крізь рожеві окуляри. Натомість них обирають сонцезахисні

Алкоголем Андрій і Джеффрі також не зловживають. І якщо Кенні здебільшого надає перевагу коктейлям, то Гуцуляк обирає віскі.

"Горілку я пив 9 років тому. Люблю віскі, для мене це маленьке хобі, просто пробувати різні смаки. 50 грамів раз на два тижні. Від настрою залежить, але це дуже рідко. Іноді пиво", - розповів він.

Нагадаємо, раніше на "Баляндрасах" в коментарі TabloID Маша Єфросиніна розповідала про свої факапи, вихід із зони комфорту і зізнавалася, яку мрію надто довго відкладала.