"Наша королева": Йовович у 17-ий день народження доньки адресувала їй зворушливе зізнання. Фото

Мілла Йовович привітала з 17-річчям свою доньку Фото Getty Images

Американська акторка українського походження Мілла Йовович привітала з 17-річчям свою старшу доньку Евер Габо. У Instagram вона опублікувала фотодобірку з іменинницею та адресувала їй зворушливий допис.

"Із 17-им днем народження, наша королево! Пригадую, як дивилася на мою новонароджену дитину, мого первістка і питала себе, якою тінейджеркою вона буде. Мені не вдавалося уявити, як це крихітна, чарівна, кричуча істота може розвинутися у раціональну, здатну чітко висловлювати свої думки людину", - зізналася зірка.

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"Я знала, що ти будеш прекрасна, бо я - твоя мама, тож це очевидно, але я й уявити не могла, нізащо, якою розумною, кумедною, талановитою і сильною молодою жінкою ти виявишся!", - написала Мілла.

Зі слів акторки, спостерігати, як Евер дорослішає, стало найприголомшливішим досвідом у її житті. Адже те, як дівчина долає складні ситуації та приймає непрості рішення, вона мала би вчитися в неї, в мами. Насправді ж сама Йовович багато чому вчиться в доньки.

"Щодня я прокидаюся такою вдячною за те, що я в цій подорожі життя з тобою і що кожен день приносить мені нові знання і розуміння, яких у мене ніколи би не було, якби ти мені не показала і не навчила. Яка ж це честь - ростити тебе. Який привілей - ділити разом з тобою це життя. Я люблю тебе більше, ніж в змозі описати, бо мої слова - лише бліда тінь почуттів у моєму серці! З днем народження, Евер! Моє полум'яне серце!", - додала Мілла.

Як відомо, в Йовович та її чоловіка, режисера Пола Андерсона троє доньок. Окрім Евер є ще 9-річна Дашель і 3-річна Ошан. Іще одну дитину Мілла, на жаль, втратила кілька років тому. На п'ятому місяці вагітності в акторки почалися передчасні пологи.