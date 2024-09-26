Твід, мереживо та високі чоботи: 16-річна донька Йовович здивувала дорослим луком на моді в Парижі. Фото

Важко не зрозуміти одразу, чия це донька Фото Getty Images

16-річна дочка супермоделі і актриси Мілли Йовович, модель Евер Андерсон здивувала луком на показі Chloe під час Тижня моди в Парижі 26-го вересня.

Дівчина, якій у листопаді буде 17, обрала для виходу доволі доросле вбрання: короткий твідовий жакет, мереживний топ молочного кольору, чорні шорти-міді та високі шкіряні чоботи на підборах.

Евер обрала для модного показу незвично діловий і дорослий лук Фото Getty Images

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У сторіс Instagram Евер виклала відео, на якому показує язика на камеру і виглядає не так серйозно, як її образ в цілому.

Цей фірмовий погляд у дівчини явно від зіркової мами

Нагадаємо, вперше Евер Андерсон знялася для модного кампейну у 2021, коли їй було 14. Після цього дівчина неодноразово позувала для глянцю у доволі провокативних образах.

Окрім Евер, у 48-річної Мілли та її 59-річного чоловіка Пола Андерсона є ще дві доньки - 9-річна Дашель Іден та 4-річна Ошан.