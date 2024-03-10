"Міс світу 2024" стала модель із Чехії: що про неї відомо

У Мумбаї пройшов фінал конкурсу краси "Міс світу 2024", у якому брали участь 111 конкуренток з різних куточків світу.

Корону отримала 23-річна представниця Чехії Христина Пишкова.

Переможниця конкурсу "Міс світу" Христина Пишкова Фото photoart.mark

Першою віцеміс стала учасниця з Лівану Ясміна Зайтун.

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Христина Пишкова працює моделлю, а також здобуває дві вищі освіти: у сфері юриспруденції та бізнесу. А "Міс світу" для неї далеко не перший конкурс краси.

Фото Instagram Христини Пишкової

Також Христина заснувала свій фонд "Krystyna Pyszko Foundation". Її фонд виступає за сталий розвиток у вигляді освіти.

Як йдеться на сайті конкурсу, Христина відкрила англійську школу для дітей із малозабезпечених сімей у Танзанії. Там вона працювала волонтером.

Христина під час волонтерства у Танзанії Фото Instagram Христини Пишкової

Пишкова вільно володіє англійською, німецькою, словацькою та польською мовою. Модель любить грати на флейті та скрипці й має пристрасть до музики та мистецтва. Дівчина 9 років навчалася в Академії мистецтв.

Представниця Чехії обійшла 111 конкуренток з різних куточків світу

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На жаль, 19-річна представниця з України Софія Шамія не змогла пройти до топ-12.

Головна вечірня сукня 19-річної українки називалася "Сталева леді" Фото Max Kuzin

Софія також займається волонтерством та благодійністю Фото Instagram Софії Шамії

Нагадаємо, на конкурсі "Міс Європа", який проходив у Лівані, розгорівся скандал через приниження представниці України Мілани Мельничук з боку учасниць від Росії та Білорусі.

Як відомо, після цього у комітеті "Міс Всесвіт" вирішили не допускати росіянку до участі у "Міс світу".



