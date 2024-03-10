"Міс світу 2024" стала модель із Чехії: що про неї відомо
У Мумбаї пройшов фінал конкурсу краси "Міс світу 2024", у якому брали участь 111 конкуренток з різних куточків світу.
Корону отримала 23-річна представниця Чехії Христина Пишкова.
Першою віцеміс стала учасниця з Лівану Ясміна Зайтун.
Христина Пишкова працює моделлю, а також здобуває дві вищі освіти: у сфері юриспруденції та бізнесу. А "Міс світу" для неї далеко не перший конкурс краси.
Також Христина заснувала свій фонд "Krystyna Pyszko Foundation". Її фонд виступає за сталий розвиток у вигляді освіти.
Як йдеться на сайті конкурсу, Христина відкрила англійську школу для дітей із малозабезпечених сімей у Танзанії. Там вона працювала волонтером.
Пишкова вільно володіє англійською, німецькою, словацькою та польською мовою. Модель любить грати на флейті та скрипці й має пристрасть до музики та мистецтва. Дівчина 9 років навчалася в Академії мистецтв.
На жаль, 19-річна представниця з України Софія Шамія не змогла пройти до топ-12.
Нагадаємо, на конкурсі "Міс Європа", який проходив у Лівані, розгорівся скандал через приниження представниці України Мілани Мельничук з боку учасниць від Росії та Білорусі.
Як відомо, після цього у комітеті "Міс Всесвіт" вирішили не допускати росіянку до участі у "Міс світу".