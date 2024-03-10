"Міс світу 2024" стала модель із Чехії: що про неї відомо

Юлія Леськова 10 березня, 10:00

У Мумбаї пройшов фінал конкурсу краси "Міс світу 2024", у якому брали участь 111 конкуренток з різних куточків світу.

Корону отримала 23-річна представниця Чехії Христина Пишкова.

Переможниця конкурсу Міс світу Христина Пишкова

Переможниця конкурсу "Міс світу" Христина Пишкова

Фото photoart.mark

Першою віцеміс стала учасниця з Лівану Ясміна Зайтун.


Христина Пишкова працює моделлю, а також здобуває дві вищі освіти: у сфері юриспруденції та бізнесу. А "Міс світу" для неї далеко не перший конкурс краси.

Фото Instagram Христини Пишкової

Також Христина заснувала свій фонд "Krystyna Pyszko Foundation". Її фонд виступає за сталий розвиток у вигляді освіти.

Як йдеться на сайті конкурсу, Христина відкрила англійську школу для дітей із малозабезпечених сімей у Танзанії. Там вона працювала волонтером.

Христина під час волонтерства у Танзанії

Христина під час волонтерства у Танзанії

Фото Instagram Христини Пишкової

Пишкова вільно володіє англійською, німецькою, словацькою та польською мовою. Модель любить грати на флейті та скрипці й має пристрасть до музики та мистецтва. Дівчина 9 років навчалася в Академії мистецтв.

Представниця Чехії обійшла 111 конкуренток з різних куточків світу

Представниця Чехії обійшла 111 конкуренток з різних куточків світу

Христина підкорила журі красою, інтелектом та відношенням до вирішення соціальних проблем

Христина підкорила журі красою, інтелектом та відношенням до вирішення соціальних проблем

На жаль, 19-річна представниця з України Софія Шамія не змогла пройти до топ-12.

Головна вечірня сукня 19-річної українки називалася Сталева леді

Головна вечірня сукня 19-річної українки називалася "Сталева леді"

Фото Max Kuzin
Софія також займається волонтерством та благодійністю

Софія також займається волонтерством та благодійністю

Фото Instagram Софії Шамії

Нагадаємо, на конкурсі "Міс Європа", який проходив у Лівані, розгорівся скандал через приниження представниці України Мілани Мельничук з боку учасниць від Росії та Білорусі.

Як відомо, після цього у комітеті "Міс Всесвіт" вирішили не допускати росіянку до участі у "Міс світу".


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