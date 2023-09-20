"Досить порівнювати жінок": Міс Усанова відповіла на критику її фігури і граційно вигнулася для гламурних ФОТО

Цьогорічна переможниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова поділилася у своєму Instagram черговою фотосесією.

Як і минулого разу у зйомці була присутня корона, щоправда цього разу не зовсім на голові.

Корона на кінчиках пальців так само пасує Ангеліні :) скріншот з Instagram

Також титулована красуня зізналася, що після здобуття корони отримала чимало негативних коментарів, які здебільшого стосувалися її тіла.

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"За останній час я отримала, як багато хороших, так і негативних коментарів. За позитивні я вам щиро вдячна – ваші теплі слова піднімають мій дух! Останні ж стосувалися моєї фігури і я хотіла би озвучити свою думку, та нехай це прочитають ті жінки, у кого критика їхнього тіла викликає біль. Я щиро впевнена в тому, що людина, яка безумовно любить себе і своє тіло, ніколи не скаже поганого про тіло іншої людини", – написала

Красуня готує чергову порцію контенту скріншот з Instagram

“Я своє тіло люблю. Обожнюю! Свою фігуру, свій зріст і параметри, свої риси обличчя… Щодня я працюю над своїм тілом, займаючись різними видами фізичної активності, і насамперед я роблю це не для того, щоб об’єм моєї талії був конкретну кількість сантиметрів, а тому, що люблю своє тіло", – продовжила вона.

“Моє тіло – мій дім, і я піклуюся про те, щоб воно було здоровим, сильним та красивим: моє харчування рослинне і чисте, я взагалі не вживаю алкоголю чи цукру, в моєму раціоні немає фаст-фуду, я слідкую за гігієною сну, мій день починається з медитації, розтяжки, заняття з тренером.

Я щиро вірю в те, що краса — це здоров’я. Я ставлюся до свого тіла з любов’ю, без жорстокої критики, бо мені подарувала його природа, а вона краще знає, що таке краса! Я закликаю вас: досить порівнювати жінок, шукати недоліки у їхніх тілах та принижувати жіночі фігури! Досить!", – написала Усанова.

Усанова зіштовхнулася з хвилею хейту, але знайшла, що відповісти недоброзичливцям скріншот з Instagram

"Це не зробить світ кращим, а якщо це не робить світ кращим – навіщо взагалі витрачати на це свою єнергію? Давайте любити найцінніше, що в нас є – наше тіло, таким, яким воно є, а також поважати одне одного”, – підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше ставлення до своєї зовнішності розповідала “Міс Україна Всесвіт”-2022 Вікторія Апанасенко.