"Досить порівнювати жінок": Міс Усанова відповіла на критику її фігури і граційно вигнулася для гламурних ФОТО
Цьогорічна переможниця конкурсу "Міс Всесвіт Україна" Ангеліна Усанова поділилася у своєму Instagram черговою фотосесією.
Як і минулого разу у зйомці була присутня корона, щоправда цього разу не зовсім на голові.
Також титулована красуня зізналася, що після здобуття корони отримала чимало негативних коментарів, які здебільшого стосувалися її тіла.
"За останній час я отримала, як багато хороших, так і негативних коментарів. За позитивні я вам щиро вдячна – ваші теплі слова піднімають мій дух! Останні ж стосувалися моєї фігури і я хотіла би озвучити свою думку, та нехай це прочитають ті жінки, у кого критика їхнього тіла викликає біль. Я щиро впевнена в тому, що людина, яка безумовно любить себе і своє тіло, ніколи не скаже поганого про тіло іншої людини", – написала
“Я своє тіло люблю. Обожнюю! Свою фігуру, свій зріст і параметри, свої риси обличчя… Щодня я працюю над своїм тілом, займаючись різними видами фізичної активності, і насамперед я роблю це не для того, щоб об’єм моєї талії був конкретну кількість сантиметрів, а тому, що люблю своє тіло", – продовжила вона.
“Моє тіло – мій дім, і я піклуюся про те, щоб воно було здоровим, сильним та красивим: моє харчування рослинне і чисте, я взагалі не вживаю алкоголю чи цукру, в моєму раціоні немає фаст-фуду, я слідкую за гігієною сну, мій день починається з медитації, розтяжки, заняття з тренером.
Я щиро вірю в те, що краса — це здоров’я. Я ставлюся до свого тіла з любов’ю, без жорстокої критики, бо мені подарувала його природа, а вона краще знає, що таке краса! Я закликаю вас: досить порівнювати жінок, шукати недоліки у їхніх тілах та принижувати жіночі фігури! Досить!", – написала Усанова.
"Це не зробить світ кращим, а якщо це не робить світ кращим – навіщо взагалі витрачати на це свою єнергію? Давайте любити найцінніше, що в нас є – наше тіло, таким, яким воно є, а також поважати одне одного”, – підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше ставлення до своєї зовнішності розповідала “Міс Україна Всесвіт”-2022 Вікторія Апанасенко.
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