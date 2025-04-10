"Зробила вибір для себе": Мішель Обама відреагувала на чутки про її розлучення з чоловіком

Колишня перша леді США і адвокатка Мішель Обама вперше відреагувала на чутки про нібито розрив стосунків із чоловіком, 44-м президентом США Бараком Обамою.

В інтерв’ю подкасту Work in Progress акторки Софії Буш 61-річна Мішель розповіла, чому навколо її сім’ї останнім часом виникло стільки розмов.

За словами Обами, увагу громадськості привернуло те, що вона відмовлялася супроводжувати чоловіка на деяких публічних заходах. Користувачі мережі побачили в цьому ознаки сімейної кризи, однак сама Мішель вважає такі припущення безпідставними. Вона пояснила, що просто вирішила більше дбати про себе й свої бажання.

Обраниця Барака спростувала чутки про їхнє розлучення Фото Instagram

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"Найцікавіше, що коли я кажу "Ні", здебільшого люди відповідають: "Я розумію". І все гаразд. І це те, з чим ми, жінки, боремося — розчаруванням людей. Вони навіть не могли збагнути, що я зробила вибір для себе, вони припустили, що ми з чоловіком розлучаємося", — поділилася вона.

Адвокатка згадала, що після завершення президентської каденції Барака у 2017 році, вона багато працювала над проєктами чоловіка і власними. Вона написала кілька книг, брала участь у створенні фільмів, а нещодавно навіть запустила подкаст разом із братом.

Мішель також відверто розповіла про те, як довго відкладала власні бажання заради ролі дружини президента, матері двох доньок і публічної фігури. Але тепер, коли доньки вже дорослі, а її життя не пов’язане з Білим домом, вона дозволила собі більше свободи.

Обама не відвідує офіційні прийоми, бо тепер дозволяє собі займатися власними справами. Вона не хоче й надалі виконувати тільки обов'язки дружини політика Фото Instagram

"Зараз для мене настав час почати ставити собі ці важкі запитання: "Ким я насправді хочу бути кожного дня?". І це змінює. Отже, з ким я хочу пообідати? Як довго я хочу залишатися в одному місці? Якщо подруга дзвонить і каже: "Давай підемо сюди", я можу сказати: "Так!"", — додала адвокатка.

Як відомо, пара побралась у 1992 році. Якось дружина експрезидента розповіла, як зберегти міцний шлюб. А декілька місяців тому Обама ніжно привітав дружину з днем народження.

Мішель і Барак мають двох доньок: 26-річну Малію і 23-річну Сашу, які народилися завдяки штучному заплідненню.