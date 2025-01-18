"Кохання всього мого життя": Обама на тлі чуток про розлучення ніжно привітав дружину з 61-річчям. Фото

Фото з Instagram Барака Обами

Мережею почали ширитися чутки про те, що експрезидент США Барак Обама розлучається зі своєю дружиною Мішель.

Такі теорії почали будувати через те, що дружина політика була відсутня на кількох важливих заходах, зокрема, на похороні колишнього президента Америки Джиммі Картера. Також Мішель збирається пропустити й інавгурацію Дональда Трампа 20 січня.

Однак Барак зумів спростувати такі чутки ніжним привітанням дружини з днем народження у своєму Instagram. Обама поділився спільним фото з коханою, де вони тримаються за руки, сидячи один напроти одного за столом.

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"З днем народження, кохання всього мого життя. Ти наповнюєш кожну кімнату теплом, мудрістю, гумором та вишуканістю, і ти неймовірно виглядаєш, коли робиш це. Як же мені пощастило, що я можу розділити з тобою життєві пригоди. Кохаю тебе", - написав Барак.

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До речі, чутки про негаразди в шлюбі Обами поповзли ще у жовтні минулого року. Тоді політику почали закидати роман з американською акторкою Дженніфер Еністон. Однак на одному із шоу зірка тільки посміялася з "жовтих" заголовків та пояснила, що зустрічала Барака лише раз у своєму житті, писало тоді видання People.

Як відомо, Барак та Мішель Обама разом вже 33 роки. Якось дружина політика дала кілька порад про те, як зберегти міцний шлюб.

До речі, подружжя виховує двох доньок Малію і Сашу. Вони з'явилися на світ завдяки штучному заплідненню, оскільки Мішель не могла завагітніти, а свою першу дитину втратила.