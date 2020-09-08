Мішель Обама: Часом мені хотілося виштовхнути Барака в вікно

Колишня перша пара Америки, Барак та Мішель Обами цього року святкуватимуть 28-му річницю свого шлюбу. Але, як і в кожного подружжя, в них бували й дуже непрості часи.

Про це Мішель чесно розказала в подкасті, пише The Guardian.

Мішель дала поради, що робити, щоби шлюб був міцним фото з instagram мішель обами

"Ви маєте знати, що будуть часи, великі проміжки часу, коли ви терпіти одне одного не зможете... Часом мені хотілося виштовхнути Барака в вікно, саме так. І я говорю це, бо ви маєте знати, що такі почуття будуть сильними. Але це не означає, що треба все кидати. І такі періоди можуть тривати довго. Можуть тривати роками", - попередила колишня перша леді.

На її думку, в суспільстві мало обговорюється те, як непросто буває молодим парам розподілити ролі, впоратися з утомою та стресом через маленьких дітей. Тому деякі пари, стикнувшись із труднощами, розпадаються, бо вважають себе "поламаними".

Доньки, Малія та Саша, дісталися Баракові з Мішель дуже непросто, свого первістка пара втратила. Жінка ні на що би не проміняла своїх дівчаток, але визнає: діти можуть "занапастити" шлюб.

В Обам є дві вже дорослі доньки

"Я мала бути там-то, ходити туди-то, і це було моє тіло, а мій чоловік продовжував десь собі швендяти, жити своїм життям... Починає накопичуватися роздратування, мовляв, що сталося з нашою ланкою, що сталося з моїм найкращим другом? Що сталося з моїм друзякою, який зараз у спортзалі? Якого це дідька ти у спортзалі? Знаєш, що, чуваче... я тут капустяне листя до грудей прикладаю", - пригадала Обама.

Мішель порівнює міцний, успішний шлюб із вдало підібраною баскетбольною командою. Вона радить бачити у партнері товариша, з яким разом хочеться перемагати.

Подружжя - це команда, вважає Мішель

Нагадаємо, залишивши в 2017-му році Білий дім, Обами оселилися в престижному районі Вашингтона. Їхнім донькам уже 22 та 19 років. Малія вчиться в Гарварді, Саша - в Мічиганському університеті.

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