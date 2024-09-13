"Дякую, що ти є": Кассель і Белуччі з нагоди 20-річчя дочки показали її маленьку

Тетяна Сухачова 13 вересня, 15:30

12-го вересня дочка акторів Венсана Касселя та Моніки Белуччі Дева відзначила своє 20-річчя. Із цієї нагоди обидвоє батьків привітали первістка у соцмережах.

Кассель показав спільне з дочкою фото багаторічніої давнини.

"З днем народження, моя любов. Сьогодні 20 років, як ти зробила мене щасливим і гордим татом. Я люблю тебе понад усе", – написав він.

Дева Кассель із батьком

"Гордий тато"

фото з Instagram Венсана Касселя

Дева Кассель із батьком

Кассель також згадав доньку підлітком

фото з Instagram Венсана Касселя

Белуччі натомість показала дочку зовсім крихітною.

"Моя любов. З днем народження. Багато щастя тобі в цей важливий день і в житті. Дякую, що ти є", – написала вона.

Моніка Белуччі та її дочка Дева

Моніка пригадала Деву у маленькому віці

фото з Instagram Моніки Белуччі

Як відомо, у шлюбі Венсана та Моніки народилося двоє доньок. Молодша Леоні рідко з’являється на людях та веде непублічний спосіб життя.

Нагадаємо, Белуччі нині у стосунках із режисером Тімом Бертоном. Тоді як Кассель нещодавно відсвяткував першу річницю відносин із моделлю Нарою Баптістою. Із нею зірка французького кіно почав зстрічатися невдовзі після розлучення з іншою манекенницею Тіною Кунакі.

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