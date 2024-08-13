Пишно зачесана Євангеліста, дочка Белуччі в шапочці та подружка ДіКапріо в ретро знялися для обкладинок Vogue. Фото
Італійський Vogue – відомий своїми яскравими та неординарними фотосесіями.
Для вересневого номера глянець вирішив представити відразу кілька обкладинок та присвятив їх відомим манекенницям італійського походження.
Зокрема, для каверу знялася донька італійської акторки Моніки Белуччі Дева Кассель. Дівчина показалася з яскравим мейкапом та стильним головним убором.
На іншій обкладинці з’явилася чинна дівчина актора Леонардо ДіКапріо, італійська модель Вітторія Черетті. Її образ поєднав нуарний макіяж, пальчатки та масивні прикраси.
Ще однією італійкою за походженням стала канадська модель Лінда Євангеліста. Для головного кадру вона знялася із пишною зачіскою та червоними губами.
Нагадаємо, 58-річна Лінда Євангеліста не так давно повернулася до моделінгу. Після невдалої б’юті-процедури одна з найпопулярніших манекенниць 90-х зникла з радарів. Євангеліста зізналася, що її зовнішність було спотворено, і наважитись розповісти про це широкому загалу вона змогла лише у 2021-му.
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