"Можливість примножити збір": Монатік пояснив, як опинився на лакшері-весіллі українців в Італії, яке вів Галкін
10-го липня в Італії на віллі Бальбіано відбулося помпезне весілля українців.
Ведучим заходу був російський гуморист Максим Галкін, а одним із артистів, що розважали публіку - Дмитро Монатік.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила журналістка Аліна Дороюк.
Слід зауважити, що деякі ЗМІ стверджують, ніби вілла, де відбувалося дійство, належить росіянам.
Доротюк звернулася за офіційним коментарем до менеджменту Монатіка. Журналістка поцікавилася подробицями запрошення на захід.
"Цього місяця в нас був благодійний тур США та Канадою. Під час нього українська пара запросила нас виступити на весіллі в Італії. Це був єдиний вихідний перед наступним благодійним концертом у Лімасолі і можливість примножити збір. Наречені з України, організатори з України. Діма погодився зробити цей виступ у свій вихідний. Звітність про донати, звичайно, буде після нашого повернення 15 липня до Києва (після чергового благодійного концерту у Лімасолі). Одразу ж підібʼємо підсумки і опублікуємо їх", - заявили у Монатіка.
Доротюк також зацікавило, чи перевіряв менеджмент артиста присутність росіян на цьому весіллі.
"Жодного росіянина серед гостей на весіллі не було (це нам підтвердили організатори весілля). Всі гості - українці", - зауважили представники артиста.
А щодо Галкіна-ведучого на весіллі українців відповідь була наступною:
"З приводу ведучого вечора, наскільки нам відомо, Максим не росіянин, а отримав громадянство Ізраїлю. Захід проводив українською та співав українські пісні".
Нагадаємо, влітку минулого року у схожу ситуацію потрапив Володимир Остапчук. Шоумен був ведучим на святі (на Міконосі) у Юлії Буряк, чинної або колишньої дружини російського олігарха. Серед гостей були росіяни, про що шоумен, з його слів, не був попереджений.
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