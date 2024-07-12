"Можливість примножити збір": Монатік пояснив, як опинився на лакшері-весіллі українців в Італії, яке вів Галкін

10-го липня в Італії на віллі Бальбіано відбулося помпезне весілля українців.

Ведучим заходу був російський гуморист Максим Галкін, а одним із артистів, що розважали публіку - Дмитро Монатік.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила журналістка Аліна Дороюк.

Слід зауважити, що деякі ЗМІ стверджують, ніби вілла, де відбувалося дійство, належить росіянам.

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Наречена - Ангеліна Терська фото з instagram

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Подружжя влаштувало розкішне весілля поблизу озера Комо

Галкін виконав кілька пісень з українського репертуару. Він також пожартував про пароль українця — паляниця, "Укрзалізниця", суниця тощо

Судячи з Mercedes-Benz S-Class W223, вартість якого в салоні складає близько 150 000$, подружжя легко може дозволити собі послуги Галкіна і Монатіка



Як виявилося, Максим чудово володіє українською

Дмитро з'явився на сцені трохи пізніше

Доротюк звернулася за офіційним коментарем до менеджменту Монатіка. Журналістка поцікавилася подробицями запрошення на захід.

"Цього місяця в нас був благодійний тур США та Канадою. Під час нього українська пара запросила нас виступити на весіллі в Італії. Це був єдиний вихідний перед наступним благодійним концертом у Лімасолі і можливість примножити збір. Наречені з України, організатори з України. Діма погодився зробити цей виступ у свій вихідний. Звітність про донати, звичайно, буде після нашого повернення 15 липня до Києва (після чергового благодійного концерту у Лімасолі). Одразу ж підібʼємо підсумки і опублікуємо їх", - заявили у Монатіка.

Доротюк також зацікавило, чи перевіряв менеджмент артиста присутність росіян на цьому весіллі.

"Жодного росіянина серед гостей на весіллі не було (це нам підтвердили організатори весілля). Всі гості - українці", - зауважили представники артиста.

А щодо Галкіна-ведучого на весіллі українців відповідь була наступною:

"З приводу ведучого вечора, наскільки нам відомо, Максим не росіянин, а отримав громадянство Ізраїлю. Захід проводив українською та співав українські пісні".

Нагадаємо, влітку минулого року у схожу ситуацію потрапив Володимир Остапчук. Шоумен був ведучим на святі (на Міконосі) у Юлії Буряк, чинної або колишньої дружини російського олігарха. Серед гостей були росіяни, про що шоумен, з його слів, не був попереджений.