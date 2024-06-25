Вечірка для дружини під час локдауну, "ТРО Праги", піар на благодійності та поїздка на Таїланд: найвідоміші скандали Миколи Тищенка

Одіозний депутат, який раніше входив до складу партії "Слуга народу", 52-річний Микола Тищенко втрапив у черговий скандал. 20 червня у Дніпрі група осіб напала на ексбійця спецпідрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова. У мережі почали писати, що це була охорона Тищенка і, власне, на оприлюднених відео було видно нардепа.

Це не перший скандал із "Колею Котлетою". ТаблоID нагадує про найяскравіші історії: від "брутальних" фотографій до "операції Таїланд".

"Мачо" чи …

Микола Тищенко завжди вирізнявся епатажною поведінкою, яка більше смішила, ніж дивувала оточуючих. Так, у 2014 році він відверто "торгував пресом" зі сторінок відомих українських глянців. Майбутній нардеп намагався вибудувати образ брутального "мачо" і позиціонував себе, як холостяка у "пошуку пишногрудої, довгоногої і розумної дівчини".

Фото: Viva.ua

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Щодо бізнесової складової, то Тищенко був більш відомий, як ресторатор. Трохи згодом ми нагадаємо про його славнозвісний "Велюр". Майбутній нардеп навіть брав участь у зйомках популярного проєкту "МастерШеф", де був одним із суддів. Та вже у 2016 році залишив його, ставши ревізором.

За три роки розпочалися передвиборчі перегони до Верховної Ради України. Подейкували, що на одне з крісел мітить й Тищенко. Але у червні 2019 року він особисто запевняв ТаблоID, що до парламенту не збирається. На жаль, слова він свого не дотримався.

"Попийте водички"

Тож, Микола Тищенко таки опинився у Верховній Раді України IX скликання. І декілька років він був у складі пропрезидентської партії "Слуга народу". Від початку своєї так званої політичної кар’єри Тищенко встиг прославитися скандалами.

Одним із таких була словесна сутичка із журналісткою "Радіо Свобода", яка вирішила перевірити, чи справді нардепи (зокрема, від вищезгаданої партії), голосують не читаючи законів. Вона поставила Тищенку просте питання: хто був міністром охорони здоров’я на той час. На що Микола, звісно, не відповів і натомість порадив журналістці "попити водички".

«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 19, 2019

Не карантинний "Велюр" та вечірка для дружини

А тепер про той самий "Велюр". Це ресторан у Києві, який належить Миколі Тищенку. У 2020 році, у розпал карантину під час пандемії Covid-19, цей заклад успішно продовжував свою роботу. Журналісти, які проводили розслідування, зазначали про бізнесменів, нардепів, "кварталівців" та інших "особливих" гостей, які навідувалися у "Велюр". Утім, для "простих смертних" заклад таки був "на карантині".

Але вже у 2021 році "не карантинна" історія Тищенка отримала друге дихання. Тільки тепер у головній ролі виступила його тодішня дружина Алла Барановська. У квітні вона пишно відсвяткувала свій день народження у готелі Fairmont, яким керує Єлизавета Юрушева. Є версія, що вечірку організували друзі жінки, а не сам Микола. Але факт, що обмеження не для всіх, залишається фактом.

Фото: Страна.ua

До речі, Микола Тищенко не скупився на дорогі подарунки для Барановської. У 2020 році у своїй депутатській декларації він вказав 9 жіночих сумок та 17 елітних годинників.

Сексистський скандал

Микола Тищенко не вміє добирати слів. Так, на початку лютого 2022 року розгорівся черговий скандал за його участю. Тепер нардеп, виступаючи на засіданні Київради, назвав одну із депутаток "дівчинкою". Його вислів у мережі розцінили як сексистський.

Після цього скликали комісію з питань регламенту для обговорення цього інциденту. Але Тищенко вирішив не обтяжувати себе подібними заходами і віддуватися за свої слова відправив помічника з букетом квітів для ображеної депутатки, але її не було на засіданні.

"Тероборона Праги" і "операція Пхукет"

Цікаво, яке б продовження мала попередня історія, якби не початок повномасштабного вторгнення. Бо на тлі усіх важких для країни подій, Микола Тищенко встиг відзначитися і тут.

У червні 2022 року він засвітився у Празі на благодійному вечорі, де збирали кошти на купівлю автівок для ЗСУ. Його організовувала Алла Барановська. Тищенко передав на аукціон марку "Русський воєнний корабль…ВСЬО" і, судячи зі світлин, трохи поговорив перед аудиторією та пообіцяв одразу повернутися додому. Але в коментарях люди активно цікавилися, як йому вдалося виїхати за кордон під час війни. На що, звісно, відповіді не отримали.

Подібний вечір удруге відбувся декількома місяцями пізніше у Парижі. Журналісти-розслідувачі зазначали, що після цього нардеп не надав офіційних звітів щодо зібраних коштів. Що це, як не політичний піар?

Ну а січневий вояж Тищенка у 2023 році пам’ятають й досі. Тоді нардеп вирішив гайнути в Таїланд. Там, за його офіційною версією, він проводив зустрічі із представниками української громади. Але от ціна поїздки виявилася недешевою – того ж дня його швиденько виключили зі "слуг народу".

До речі, мемів з Миколою Тищенко в мережі досить багато Фото з мережі

"Подарунок" від Алли

Ми вже неодноразово згадували про Аллу Барановську – вже колишню дружину Миколи Тищенка. Але тут теж є питання: чи не було їхнє розлучення, як і попередні "робочі" поїздки Тищенка, фіктивним.

На початку повномасштабного вторгнення вони ще були разом Фото: Instagram

Так, у січні 2024 року вони повідомили про припинення 7-річного шлюбу. Офіційна причина – кохання не витримало розлуки. І ні, ця історія не для того, аби приховувати майно від декларування, запевняв Тищенко.

Однак, вже у лютому того ж року Миколу та Аллу ловили разом в одному ЖК на Закарпатті. Журналісту Михайлу Ткачу (УП) нардеп відповів, що розірвання шлюбу не було фіктивним.

До речі, тоді ж Тищенко натравив на Михайла поліцію, яка приїхала до готелю о 3-й ночі. Про це журналіст розповідав в одному з випусків УП.Чат.

Скріншот з відео

І буквально наступного місяця, у березні, Тищенко задекларував подарунок на 12,63 мільйона гривень від своєї вже колишньої дружини. Як вам такий "відкат"?

Коля, шо с ліцом?

Декілька днів тому Микола Тищенко дав нове інтерв’ю. Але увагу користувачів привернула не розповідь нардепа, а його обличчя.

Скріншот з відео

"Що у нього з обличчям? Виглядає гірше, ніж отруєний Ющенко".

"Герой Мукачевського котла, Коля "ботексна катлєта" Тищенко".

"Переколов ботокс. Прямо як Міккі Рурк став. Фрік", - писали користувачі у коментарях, запідозривши невдалі косметологічні маніпуляції.

Та й ви можете порівняти, що за останній час на обличчі нардепа з’явилися таки помітні зміни.

Фото з різницею у 4 роки Колаж ТаблоID

До слова, після побиття ексвійськового у Дніпрі, про яке ми згадали на початку, очільник Офісу президента Андрій Єрмак "відхрестився" від Тищенка. Хоча його помічниця Евеліна Андрієвська, яка того дня теж фігурувала в історії та має цікавий бекграунд, продовжує в соцмережах топити за свого "найкращого боса".