"Складна операція": Налкакіоглу в 48-ий день народження подякував за повернення до життя і прийняв цілунки від коханої на лікарняному ліжку

Турецький бізнеcмен Мурат Налкакіоглу, якому 12-го червня виповнилося 48 років, довелося святкувати їх у лікарні. Виявляється, він перебуває там уже два тижні, відновлюючись після складної операції.

Про це він повідомив у Insta-сторіс, подякуваши лікарям за те, що "повернули до життя".

Яку саме операцію він переніс, Мурат не розказав

Колишнього чоловіка співачки-запроданки Ані Лорак привітала його чинна кохана Людмила Оверковська. Жінка навідала пацієнта з повітряними кульками та подарунками і зацілувала просто на лікарняному ліжку.

Налкакіоглу зізнався, що в нього все одно вийшов найкращий день народження

Людмила прийшла привітати і підбадьорити пацієнта

У своєму Instagram вона також опублікувала відео з їхніми спільними щасливими моментами.

"З днем народження, мій коханий. Разом ми сильніші. Спасибі, що коли з'явився в моєму житті", - зізналася Людмила.

Нагадаємо, велелюбного Мурата в січні підозрювали у романтичних стосунках зі співачкою Іриною Білик. Але вже з квітня бізнесмен та Людмила Оверковська стали відкрито демонструвати в мережі, що вони - пара.