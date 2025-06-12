"Складна операція": Налкакіоглу в 48-ий день народження подякував за повернення до життя і прийняв цілунки від коханої на лікарняному ліжку
Турецький бізнеcмен Мурат Налкакіоглу, якому 12-го червня виповнилося 48 років, довелося святкувати їх у лікарні. Виявляється, він перебуває там уже два тижні, відновлюючись після складної операції.
Про це він повідомив у Insta-сторіс, подякуваши лікарям за те, що "повернули до життя".
Колишнього чоловіка співачки-запроданки Ані Лорак привітала його чинна кохана Людмила Оверковська. Жінка навідала пацієнта з повітряними кульками та подарунками і зацілувала просто на лікарняному ліжку.
У своєму Instagram вона також опублікувала відео з їхніми спільними щасливими моментами.
"З днем народження, мій коханий. Разом ми сильніші. Спасибі, що коли з'явився в моєму житті", - зізналася Людмила.
Нагадаємо, велелюбного Мурата в січні підозрювали у романтичних стосунках зі співачкою Іриною Білик. Але вже з квітня бізнесмен та Людмила Оверковська стали відкрито демонструвати в мережі, що вони - пара.