"Приємна людина в моєму житті": Білик на тлі чуток про роман прокоментувала стосунки з ексом Лорак

54-річна зірка українського шоубізнесу Ірина Білик прокоментувала свої стосунки з 47-річним турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу.

Днями в ЗМІ почали ширитися чутки про роман попдіви з ексом співачки-зардниці Ані Лорак. Тож Ірину запитали, що все ж таки відбувається.

"Я дуже люблю східних чоловіків. Ви знаєте, з ким я зустрічалася, з ким у мене були стосунки, чомусь вони всі чорняві, симпатичні, енергійні і дуже добрі...", - сказала Білик у коментарі Fashion Reality TV.

Білик і колишньому Лорак уже приписують романтичні стосунки. Але що ж між ними насправді?

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"Я можу сказати тільки одне, що розкривати глядачам усіх таємниць я не можу, це буде неправильно, тому що головне в моєму житті - це пісні, моя творчість. Але те, що є дуже приємна людина в моєму житті, Мурат, це однозначно. І мені хотілося б, щоб дійсно наша дружба продовжувалася", - заінтригувала артистка.

Білик не стала розкривати подробиць, але сказала, що їй приємно мати Мурата в своєму житті

До слова, Білик кілька днів тому виступала на заході, який влаштовувала фірма Мурата Farmasi. І він зустрічав зірку особисто з букетом квітів.

"Ірочка, Іра, звісно, богиня. Я вважаю, що вона - легенда українського шоубізнесу. У нас дуже близька дружба насправді, ми дуже давно знаємо одне одного. Я її люблю як людину творчості. Звісно, вона розкішно виглядає. Іра - шикарна жінка. Звісно, якщо вона дасть дозвіл, я би хотів повечеряти з Ірою", - зазначив Налкакіоглу у коментарі Fashion Reality TV.

Як відомо, останнім часом Білик інтригувала мережу своїми бурхливими стосунками з колишнім, хореографом Дмитром Коляденком. Співачка навіть зізналася, до кого з колег ревнувала Діму.

А Мурат Налкакіоглу після розлучення з Ані Лорак встиг ще раз одружитися і знову розлучитися.