Нова пасія Мурата Налкакіоглу осідлала його для фото на вулиці Барселони
Турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, про чиї амурні пригоди в Україні вже можна було би зняти серіал, не приховує від своєї Insta-аудиторії й нову даму серця - фітнестренерку та психологиню Людмилу Оверковську.
Парочка відвідала Барселону та назнімала там грайливо-романтичного контенту.
Нагадаємо, офіційно Мурат був одружений двічі: зі співачкою-запроданкою Ані Лорак, від якої має 13-річну доньку Софію, та з візажисткою Лілією Реус. А нещодавно 47-річному Налкакіоглу приписували роман зі співачкою Іриною Білик.
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