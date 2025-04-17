Нова пасія Мурата Налкакіоглу осідлала його для фото на вулиці Барселони

Мурат Налкакіоглу в супроводі ефектної брюнетки засвітився в Іспанії Фото з Instagram Налкакіоглу

Турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, про чиї амурні пригоди в Україні вже можна було би зняти серіал, не приховує від своєї Insta-аудиторії й нову даму серця - фітнестренерку та психологиню Людмилу Оверковську.

Парочка відвідала Барселону та назнімала там грайливо-романтичного контенту.

Мурат та Людмила утнули бешкетну фотосесію в Барселоні

Реклама:

Пара поділилася фото з іспанського вояжу в Instagram

Нова обраниця Налкакіоглу працює фітнестренеркою і психологинею

Налкакіоглу не робить зі своїх романів таємниці для підписників

Нагадаємо, офіційно Мурат був одружений двічі: зі співачкою-запроданкою Ані Лорак, від якої має 13-річну доньку Софію, та з візажисткою Лілією Реус. А нещодавно 47-річному Налкакіоглу приписували роман зі співачкою Іриною Білик.