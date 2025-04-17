Нова пасія Мурата Налкакіоглу осідлала його для фото на вулиці Барселони

Марія Ткаченко - 17 квітня, 09:46
Мурат Налкакіоглу

Мурат Налкакіоглу в супроводі ефектної брюнетки засвітився в Іспанії

Фото з Instagram Налкакіоглу

Турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, про чиї амурні пригоди в Україні вже можна було би зняти серіал, не приховує від своєї Insta-аудиторії й нову даму серця - фітнестренерку та психологиню Людмилу Оверковську.

Парочка відвідала Барселону та назнімала там грайливо-романтичного контенту.

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Нагадаємо, офіційно Мурат був одружений двічі: зі співачкою-запроданкою Ані Лорак, від якої має 13-річну доньку Софію, та з візажисткою Лілією Реус. А нещодавно 47-річному Налкакіоглу приписували роман зі співачкою Іриною Білик.

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