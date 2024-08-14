"Ти радість і ніжність": чоловік Наталки Карпи, з яким вона мало не розлучилася, адресував їй щемливе зізнання

Марія Ткаченко 14 серпня, 13:00
Наталка Карпа


Фото Ebinger Galyna

14-го серпня співачка Наталка Карпа святкує свій день народження. Свою кохану, хай і не особисто, привітав із 43-річчям її чоловік Євген Тєрєхов ("Титановий Джексон"), який зараз на фронті.

Він надіслав Наталці букет троянд із запискою "З днем народження, кохана". Зірка показала його в Instagram.

День народження Наталки Карпи

Наталка похвалилася квітами від чоловіка

Скріни з Instagram Карпи

Зворушливі слова Євген, який кілька років тому розбив Наталці серце, але вчасно усвідомив, який скарб може втратити, адресував їй і в Insta-сторіс.

Чоловік Наталки Карпи вітає її з днем народження

Привітання Євген проілюстрував архівними кадрами з дружиною і їхньою 4-річною донькою Златою

"Дякую тобі за те, що завжди поряд... Ти підтримка і опора, ти радість і ніжність... Ти мама, донька, дружина, подруга... Завжди будь!", - написав Тєрєхов.

14 серпня народилася Наталка Карпа

Нагадаємо, пропозицію руки та серця Євген зробив Наталці через місяць і 14 днів після їхнього знайомства. Пара одружилася восени 2016-го, а в грудні 2019-го стала батьками донечки.

Титановий Джексон Євген Тєрєхов

Євген зараз боронить Україну від російської навали

Фото з Instagram Тєрєхова

Як відомо, Карпа не приховувала, що хоче ще дітей. Водночас зірка не була впевнена в тім, що її шлюб вистоїть, і торік навіть підготувала було документи на розлучення.

Читайте також:

Незгоди в минулому? Чоловік Наталки Карпи поцілував її та закружляв у танці для сімейної фотосесії

"Скоріше повертайся з війни": Наталка Карпа в день народження чоловіка-захисника зворушила відео з їхньою донечкою


наталка карпа
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів