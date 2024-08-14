"Ти радість і ніжність": чоловік Наталки Карпи, з яким вона мало не розлучилася, адресував їй щемливе зізнання

14-го серпня співачка Наталка Карпа святкує свій день народження. Свою кохану, хай і не особисто, привітав із 43-річчям її чоловік Євген Тєрєхов ("Титановий Джексон"), який зараз на фронті.

Він надіслав Наталці букет троянд із запискою "З днем народження, кохана". Зірка показала його в Instagram.

Наталка похвалилася квітами від чоловіка Скріни з Instagram Карпи

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Зворушливі слова Євген, який кілька років тому розбив Наталці серце, але вчасно усвідомив, який скарб може втратити, адресував їй і в Insta-сторіс.

Привітання Євген проілюстрував архівними кадрами з дружиною і їхньою 4-річною донькою Златою

"Дякую тобі за те, що завжди поряд... Ти підтримка і опора, ти радість і ніжність... Ти мама, донька, дружина, подруга... Завжди будь!", - написав Тєрєхов.

Нагадаємо, пропозицію руки та серця Євген зробив Наталці через місяць і 14 днів після їхнього знайомства. Пара одружилася восени 2016-го, а в грудні 2019-го стала батьками донечки.

Євген зараз боронить Україну від російської навали Фото з Instagram Тєрєхова

Як відомо, Карпа не приховувала, що хоче ще дітей. Водночас зірка не була впевнена в тім, що її шлюб вистоїть, і торік навіть підготувала було документи на розлучення.



