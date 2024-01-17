"Не буду з людиною, яка зрадила мою країну": Соня Морозюк розірвала заручини з Гринкевичем

Художниця Соня Морозюк повідомила, що не виходитиме заміж за сина фігуранта корупційного скандалу Романа Гринкевича.

Про це вона написала у своєму Instagram 17-го січня. Того ж дня батьку її вже колишнього нареченого, Ігорю Гринкевичу оголосили нову підозру - у завданні державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень.

"Я ЗАЛИШАЮСЬ СОНЕЮ МОРОЗЮК. Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою. І залишусь Сонею Морозюк", - заявила мисткиня.

На доказ своїх слів Морозюк показала руку без обручки

Реклама:

Гринкевич освідчився Морозюк у листопаді, під час подорожі до Венеції

"За період наших стосунків від Романа я отримала два подарунки - обручку і кольє. Ці речі я продам, а кошти на ЗСУ (як це буде відбуватись напишу згодом). Всі підозри в тому, що я нібито отримувала ще щось від Романа або членів його родини – квартири, машини, нерухомість, що завгодно – я відкидаю, і готова доводити це в суді і як завгодно.

Обіцянка подати декларацію залишається в силі. Дякую всім, хто вірить в мене як в людину з мораллю і принципами", - заявила Морозюк.

Після корупційного скандалу Морозюк передумала виходити заміж за Гринкевича Фото з Instagram

Нагадаємо, про те, що Морозюк заручена з сином фігуранта корупційного скандалу, стало відомо наприкінці минулого року, якраз після відкриття персональної виставки художниці в Києві. Соня запевняла, що нічого не знала про "бізнес" Романа, з яким була знайома всього всього 5 місяців.

Пізніше 25-річна художниця пояснила, звідки в неї дві квартири, і довела, що Гринкевич не причетний до їхньої купівлі.