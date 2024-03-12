Оргкомітет "Євробачення" оголосив нові правила виступу та голосування у суперфіналі: що змінилося

Оргкомітет міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" оголосив про нововведення.

Зокрема, щодо порядку виступів країн-засновників та минулорічної переможниці, а також щодо правил голосування у суперфіналі.

Як повідомляє "Суспільне", відтепер п’ятеро учасників від країн засновниць (Велика Британія, Італія, Франція, Німеччина, Іспанія), а також представник країни, що перемогла минулого року (нині Швеція), будуть, як й інші конкурсанти виступати у півфіналах.

Виступи Швеції, Великої Британії та Німеччини глядачі побачть наживо у першому півфіналі. А Іспанії, Італії та Франції – у другому фото з Instagram Eurovision

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Вони не змагатимуться за вихід у суперфінал, куди так само проходять автоматом. Проте глядачі тепер зможуть раніше оцінити виступи наживо.

Ще одне нововведення стосується голосування. Відтепер у суперфіналі голосувати за фаворита можна відразу після першого виступу. Тобто не чекаючи завершення концертної частини вечора.

Також змінилися правила голосування для решти країн, які не беруть участь у Євробаченні. Вони зможуть голосувати відразу після завершення генеральної репетиції суперфіналу. Таким чином у них буде для цього майже доба.

Цього року Україну представлятимуть Jerry Heil та alyona alyona фото з Instagram

Нагадаємо, Україну на цьогорічному конкурсі представлять Alyona Alyona та Jerry Heil. Їхній пісні букмекери довгий час пророкували перемогу, але нині першість належить іншому конкурсанту.