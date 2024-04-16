"Закоханий і щасливий" Вірастюк оголосив про народження сина від молодшої на 11 років нової коханої

Народний депутат та стронгмен Василь Вірастюк повідомив, що тепер є батьком чотирьох синів.

Наймолодшого нащадка чоловікові, який досі перебуває в офіційному шлюбі зі своєю другою дружиною Інною, народила його нова кохана, яку звати Ірина.

Про це 49-річний Василь розказав у програмі "Слава +".

У Вірастюка тепер четверо хлопців Фото з Facebook Вірастюка

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"Четвертий син. Володимир Васильович. Зараз йому буде на днях дев'ять місяців", - поділився він.

Зі слів Вірастюка, його нові стосунки тривають більше року. Він "абсолютно" погоджується з тим, що вони стали зрадою по відношенню до Інни.

"У мене стосунки почалися, коли дружина поїхала за кордон і перебувала там. Я думаю, що це, як говорять, клин клином. Тому що я той вчинок (від'їзд за кордон дружини з синами - ред.) сприйняв теж зрадою з її боку, тому що вона зробила по-своєму", - пояснив нардеп.

Василь розповів, як поставилися до народження брата старші сини - 20-річний Адам, нащадок стронгмена від першого шлюбу, та діти від Інни, 16-річний Олег та 8-річний Олександр.

Василь із Інною та трьома старшими нащадками

"Непогано, але по-різному. Адам - абсолютно нормально, та і в принципі (всі хлопці) нормально. Правда, Інні це не подобається, але я все равно від цього нікуди не подінуся, я все рівно буду їх знайомити, тому що це є їхній брат", - наголосив Вірастюк.

"Олег - найбільш насторожено, дуже так на відстані. Можливо, через свій вік, 15-16 років, коли він про це дізнався, я ж зрадив маму, я ж маму кидаю. Я йому пояснив все, чому сталося так з мамою. Я йому пояснив так, як воно дійсно відбулося, чому я вчинив так. Більше того, в нього є своя думка що цього процесу, що відбувався до. Він це все бачив, він аналізував, десь там, можливо, в період із 12 до 15 років, також пропустив це через себе. Не хочу наговорювати на Інну, але там не все так просто в стосунках із дітьми", - зазначив він.

Як розказав Василь, перше його знайомство з Іриною відбулося ще в 2019-му році, причому в Інниній присутності.

"Познайомилися абсолютно випадково. Взагалі наше перше знайомство було дуже випадковим: ми з дружиною Інною були в ресторані, це відбувалося в Івано-Франківську, і підійшла група дівчат сфотографуватися. Оце було наше перше знайомство", - пригадав він.

Стронгмен визнає, що зрадив дружину, з якою прожив 15 років, але вважає, що мав підстави

Знову Вірастюк та його чинна дама серця зустрілися в 2021-му та почали спілкуватися. Дечим більшим їхні стосунки стали вже під час повномасштабної війни.

"Захоплення прийшло вже потім, в процесі повномасштабної. (Зараз) закоханий і щасливий, навіть незважаючи на те все, що відбувається поганого... тиски, суди і так далі", - сказав він.

Свої стосунки з Іриною, молодшою від нього на 11 років, Василь може описати такими словами: "тепло, затишок і взаєморозуміння". А от щодо того, чи поведе він кохану до вівтаря, коли завершить шлюборозлучений процес із Інною, стронгмен не певен.

"Не факт. Ми про це не говорили, не говорили про шлюб. Десь там якісь натяки були, але я кажу: "Дивись, ми не можемо про це говорити, тому що я в статусі ще одруженого. Як я можу говорити наперед? Давай ми дочекаємось того моменту, офіційного статусу, розійдемся по судах, перехрестимось, а далі будем кайфувати, будем бачити, як будемо діяти", - пояснив він.

Нагадаємо, про розрив Василя та Інни стало відомо восени 2023-го року, коли дружина подала на аліменти.