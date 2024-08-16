Усик на кумедному фото зацілував піврічну донечку

Олександр Усик - багатодітний тато Фото з Instagram Усика

Дружина боксера Олександра Усика, Катарина поділилася новими милими фото його з молодшою донькою, 6-місячною Марією.

Маленька посміхашка сидить на руках у тата.

Марійці Усик уже півроку Фото з Instagram Усик

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Татова дівчинка

Нагадаємо, Марія з'явилася на світ 28-го січня. Під час пологів Александр не зміг бути поруч із дружиною, але одразу після народження дитини побачив її по відеозв'язку.

Як відомо, Усики також виховують старшу доньку Єлизавету і двох хлопців: Кирила і Михайла. ТаблоID розповідав романтичну історію кохання Олександра та Катерини.







