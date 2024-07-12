Дружина Усика у куцих шортах притулилася до чоловіка на спільному фото

Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій вазі Олександра Усика, Катерина показалася у мережі з чоловіком вперше з того самого дня, коли він у травні виборов свій титул.

Жінка, яка кілька місяців тому стала мамою вчетверте, продемонструвала струнку фігуру у коротких шортах на фото з коханим.

36-річна Катя народила 4-х дітей і доволі швидко повернулася у форму Фото зі сторіс

Жінка частенько викладає селфі в Instagram

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Як ТаблоID нещодавно розповідав, Олександр і Катерина разом зі школи, тобто вже понад 20 років.

Пара ніколи не давала приводів засумніватися у щирості і міцності своїх почуттів

Нагадаємо, нещодавно Катерина показувала в мережі донечку Марію, якій незабаром виповниться пів року. Також подружжя виховує двох синів і ще одну дочку.