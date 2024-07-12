Дружина Усика у куцих шортах притулилася до чоловіка на спільному фото
Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій вазі Олександра Усика, Катерина показалася у мережі з чоловіком вперше з того самого дня, коли він у травні виборов свій титул.
Жінка, яка кілька місяців тому стала мамою вчетверте, продемонструвала струнку фігуру у коротких шортах на фото з коханим.
Як ТаблоID нещодавно розповідав, Олександр і Катерина разом зі школи, тобто вже понад 20 років.
Нагадаємо, нещодавно Катерина показувала в мережі донечку Марію, якій незабаром виповниться пів року. Також подружжя виховує двох синів і ще одну дочку.
Приєднуйтесь до дискусії