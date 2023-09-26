Як у кіно: Заріцька розповіла про освідчення нареченого перед камерою та "пляжний варіант" весільної сукні

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька розповіла, як і де наречений Павло зробив їй пропозицію.

За словами Саші, сталося все як у кіно.

"Це дуже цікава історія. Я люблю кіно, кінематографічні моменти. Паша давно хотів зробити мені пропозицію, і зробив у цьому квітні", - зізналася співачка у розмові з шефом Євгеном Клопотенком під час його кулінарного шоу на "СТБ".

Заріцька розказала Клопотенку про свої кінематографічні заручини фото пресслужби СТБ

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"Ми були у відрядженні. Я була в Іспанії, їздила на концерти, Паша їздив у Німеччину за автівкою для армії. Він усе спланував, щоб я їхала назад і ми зустрілися у Венеції. Я зрозуміла, що буде якась така історія", - поділилася Саша.

"Він знайшов точку, де це буде гарно, дуже переживав. Це було дуже смішно. Він поставив камеру зі словами “Хай вона тут постоїть просто так”. Потім він став на одне коліно… Це те, що запам’ятається. Мені було настільки приємно, що він заморочився», - зауважила артистка.

Паша і Саша планують одружитися після перемоги

Раніше Заріцька вже казала, що хоче кілька весіль, і одне з них - біля моря.

"Ми подумали, що будемо святкувати перемогу України нашим весіллям. В ідеалі – десь біля моря. Де в Україні найкраще море? В Криму. Хочеться зібрати всіх друзів десь в дуже цікавому місці, хочеться, щоб всім було кайфово. Море, Ялта", - помріяла Саша.

Також майбутня наречена зізналася, в якій сукні себе бачить.

"Сукня – класика. Біла або молочна. Пляжний варіант, легка та прикольна", - розказала співачка.

Останнім часом Саша активно займається у спортзалі, певно, готуючись до весілля

Нагадаємо, про заручини з музикантом Павлом Тараненком Заріцька оголосила новим відео у травні. Пара разом уже понад півтора року.