Лебідь у купальнику відреагувала на хейт щодо своєї зачіски. Відео
Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь не з тих людей, хто ігнорує хейт у свій бік - вона його висміює. Коментаторові, котрий назвав її зачіску "дебільною" та запитав, коли вона її змінить, зірка відповіла танцем у бікіні.
"От коли?", - і собі риторично поцікавилася Олена-Крістіна.
Як відомо, зірку в мережі частенько намагаються образити через її худорлявість. Але з цього вона теж насміхається.
Нагадаємо, бойфренд Лебідь - віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко. Вони разом уже декілька років і якось дали фанам підстави підозрювати, що одружилися.
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