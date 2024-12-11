Лебідь у купальнику відреагувала на хейт щодо своєї зачіски. Відео

Телеведуча Олена-Крістіна Лебідь не з тих людей, хто ігнорує хейт у свій бік - вона його висміює. Коментаторові, котрий назвав її зачіску "дебільною" та запитав, коли вона її змінить, зірка відповіла танцем у бікіні.

"От коли?", - і собі риторично поцікавилася Олена-Крістіна.

Якщо цей "доброзичливець" розраховував, що Лебідь засмутиться через його коментар та помчить до перукарні, то ні

Як відомо, зірку в мережі частенько намагаються образити через її худорлявість. Але з цього вона теж насміхається.

Нагадаємо, бойфренд Лебідь - віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко. Вони разом уже декілька років і якось дали фанам підстави підозрювати, що одружилися.