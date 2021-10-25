Оце так поласувала: Нікітюк зламала зуба, коли їла раків. ФОТО

Понеділок, 25 жовтня 2021, 15:15

Телеведучу Лесю Нікітюк спіткала халепа, коли вона насолоджувалася вареними раками. Мабуть, надто захопившись, кралечка відколола краєчок переднього зуба.

До пригоди Леся поставилася з гумором та навіть показалася в Instagram, перш ніж вирушити до стоматолога.

 
Леся Нікітюк роказала про халепу в сторіз
фото з instagram нікітюк

Нікітюк не могла не згадати історію з Марічкою Падалко. Як відомо, в телезірки якось відпала частина зуба просто в прямому ефірі.

 
Сподіваємося, хоча би було смачно...
 
 
Посмішку Нікітюк уже врятовано

Нагадаємо, торік модель Ешлі Грем розплатилася переднім зубом за свою любов до маминого вівсяного печива.

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