Оце так поласувала: Нікітюк зламала зуба, коли їла раків. ФОТО

Телеведучу Лесю Нікітюк спіткала халепа, коли вона насолоджувалася вареними раками. Мабуть, надто захопившись, кралечка відколола краєчок переднього зуба.

До пригоди Леся поставилася з гумором та навіть показалася в Instagram, перш ніж вирушити до стоматолога.

Леся Нікітюк роказала про халепу в сторіз фото з instagram нікітюк

Нікітюк не могла не згадати історію з Марічкою Падалко. Як відомо, в телезірки якось відпала частина зуба просто в прямому ефірі.

Сподіваємося, хоча би було смачно...

Посмішку Нікітюк уже врятовано

Нагадаємо, торік модель Ешлі Грем розплатилася переднім зубом за свою любов до маминого вівсяного печива.

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