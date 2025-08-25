Жилет як броня: Зеленська у День Незалежності вигуляла молочний костюм від Літковської

Марія Мельник - 25 серпня, 16:15

Перша леді Олена Зеленська на День Незалежності одягнула індивідуальний аутфіт від бренду Litkovska.

На офіційній сторінці бренду оприлюднили фото з урочистостей, на яких дружина президента у стильному молочному костюмі з жилетом поверх жакету. 

ндивідуально створений костюм несе символ справжньої жіночої сили — жилет поверх жакета як своєрідна броня у потужному білому кольорі, що передає віру в новий початок і мир для України, яка нині веде екзистенційну боротьбу за своє майбутнє", - йдеться у дописі на сторінці бренду.

Зеленська з Зеленським біля стіни памʼяті

Перша леді з президентом і премʼєр-міністром Канади біля Стіни памʼяті вшанували полеглих захисників і захисниць України


Зеленська у білому костюмі

Деталі образу також віддають шану національній культурній спадщині та майстерності.

Як відомо, для офіційних виходів Зеленська не вперше обирає речі від Litkovska. Наприклад, у лютому перша леді під час свого візиту до Великої Британії зустрілася з королевою Каміллою у кремовому жакеті цього ж бренду.

