Жилет як броня: Зеленська у День Незалежності вигуляла молочний костюм від Літковської
Перша леді Олена Зеленська на День Незалежності одягнула індивідуальний аутфіт від бренду Litkovska.
На офіційній сторінці бренду оприлюднили фото з урочистостей, на яких дружина президента у стильному молочному костюмі з жилетом поверх жакету.
"Індивідуально створений костюм несе символ справжньої жіночої сили — жилет поверх жакета як своєрідна броня у потужному білому кольорі, що передає віру в новий початок і мир для України, яка нині веде екзистенційну боротьбу за своє майбутнє", - йдеться у дописі на сторінці бренду.
Деталі образу також віддають шану національній культурній спадщині та майстерності.
Як відомо, для офіційних виходів Зеленська не вперше обирає речі від Litkovska. Наприклад, у лютому перша леді під час свого візиту до Великої Британії зустрілася з королевою Каміллою у кремовому жакеті цього ж бренду.
