Авторський тризуб і відтінок вохри: Зеленська показалася в оригінальній вишиванці

Перша леді України Олена Зеленська повідомила про запуск україномовних аудіогідів у Туреччині.

Зеленська оголосила новину у стильній вишиванці українського бренду.

"Нинішні два аудіогіди запрацювали в одній країні – Туреччині – і стали там, відповідно, 9-м і 10-м за ліком. Доступні вони в дуже цікавих місцях світового значенні – Музеї Трої в місті Чанаккале та Археологічному музеї Стамбула", - повідомила перша леді.

Олена одягнула вишиванку від Etnodim за 6400 гривень

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"Рукава, комір та передню частину лляної блузи прикрашає монохромна вишивка, яка будується навколо художньої інтерпретації тризуба авторства Миколи Битинського — українського геральдиста, графіка та поета.

"Прямий силует виробу балансують широкі рукава, зібрані на резинку. Комір фіксується знімними стрічками двох кольорів: коричневого та молочного. Змінюйте їх в залежності від настрою чи приводу", - йдеться в описі сорочки на сайті.

Як відомо, Зеленська нерідко віддає перевагу вітчизняному бренду Етнодім. Не менш часто перша леді одягає і костюми українського бренду Gasanova.