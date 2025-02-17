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Бургунді + марсала: Зеленська під час візиту в ОАЕ вигуляла костюми трендових відтінків

Марія Мельник - 17 лютого, 17:00
Зеленська у ОАЕ
фото з Instagram

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською 16-го лютого прибули в Об'єднані Арабські Емірати.

Для візиту перша леді обрала аутфіти у схожих відтінках, зокрема костюм кольору бургунді і чорну блузку.

Зеленська у костюмі кольору вишні

Олена Зеленська вже не вперше обирає бордові відтінки для аутфітів


Чорна сорочка врівноважує темне взуття

Чорна сорочка врівноважує темне взуття

Пізніше Зеленська відвідала спеціалізовану реабілітаційну клініку SRH. Цікаво, що для зустрічі Олена обрала костюм схожого відтінку - марсала.

Зеленська зустрілася з пані Рім Аль Хашимі, яка опікується наданням гуманітарної допомоги Україні із самого початку повномасштабного російського вторгнення

Зеленська зустрілася з пані Рім Аль Хашимі, яка опікується наданням гуманітарної допомоги Україні із самого початку повномасштабного російського вторгнення

Як пояснив сам Зеленський, ціль зустрічі - повернення українців з полону та інвестиції та економічне партнерство.

Нагадаємо, ще до початку повномасштабного вторгення Зеленська на панельній дискусії про моду пояснювала, чому для офіційних виходів та візитів обирає саме українське.

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Олена Зеленська
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