Бургунді + марсала: Зеленська під час візиту в ОАЕ вигуляла костюми трендових відтінків

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською 16-го лютого прибули в Об'єднані Арабські Емірати.

Для візиту перша леді обрала аутфіти у схожих відтінках, зокрема костюм кольору бургунді і чорну блузку.

Олена Зеленська вже не вперше обирає бордові відтінки для аутфітів

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Пізніше Зеленська відвідала спеціалізовану реабілітаційну клініку SRH. Цікаво, що для зустрічі Олена обрала костюм схожого відтінку - марсала.

Зеленська зустрілася з пані Рім Аль Хашимі, яка опікується наданням гуманітарної допомоги Україні із самого початку повномасштабного російського вторгнення

Як пояснив сам Зеленський, ціль зустрічі - повернення українців з полону та інвестиції та економічне партнерство.

Нагадаємо, ще до початку повномасштабного вторгення Зеленська на панельній дискусії про моду пояснювала, чому для офіційних виходів та візитів обирає саме українське.