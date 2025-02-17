Бургунді + марсала: Зеленська під час візиту в ОАЕ вигуляла костюми трендових відтінків
Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською 16-го лютого прибули в Об'єднані Арабські Емірати.
Для візиту перша леді обрала аутфіти у схожих відтінках, зокрема костюм кольору бургунді і чорну блузку.
Пізніше Зеленська відвідала спеціалізовану реабілітаційну клініку SRH. Цікаво, що для зустрічі Олена обрала костюм схожого відтінку - марсала.
Як пояснив сам Зеленський, ціль зустрічі - повернення українців з полону та інвестиції та економічне партнерство.
Нагадаємо, ще до початку повномасштабного вторгення Зеленська на панельній дискусії про моду пояснювала, чому для офіційних виходів та візитів обирає саме українське.
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