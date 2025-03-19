Зеленська на зустрічі з президентом Фінляндії показалася в костюмі кольору морської хвилі та з символічною брошкою. Фото

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською прибули до Фінляндії.

19 березня подружжя зустрілося з президентом Фінляндії Александром Стуббом і першою леді Сюзанн Іннес-Стубб. Фотографіями з події поділилася пресслужба в Instagram.

Для візиту Олена вдягнула костюм кольору темної морської хвилі, що складався зі штанів та подовженого піджака з поясом також матеріалу.

Одяг доповнювали світлі підбори Фото Instagram

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Елегантним і символічним доповненням до аутфіту стала брошка у вигляді колоска.

Також у першої леді були золоті сережки, а волосся спадало на плечі легкими хвилями

Олену Зеленську не часто можна побачити у зеленому чи блакитному

Нещодавно першу леді України було помічено з аксесуаром-оберегом. А для візиту в Об'єднані Арабські Емірати Зеленська вдягнула трендові кольори бургунді й марсала. Для зустрічі з датським міністром вона обрала кобальтовий костюм.