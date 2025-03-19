Зеленська на зустрічі з президентом Фінляндії показалася в костюмі кольору морської хвилі та з символічною брошкою. Фото
Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською прибули до Фінляндії.
19 березня подружжя зустрілося з президентом Фінляндії Александром Стуббом і першою леді Сюзанн Іннес-Стубб. Фотографіями з події поділилася пресслужба в Instagram.
Для візиту Олена вдягнула костюм кольору темної морської хвилі, що складався зі штанів та подовженого піджака з поясом також матеріалу.
Елегантним і символічним доповненням до аутфіту стала брошка у вигляді колоска.
Нещодавно першу леді України було помічено з аксесуаром-оберегом. А для візиту в Об'єднані Арабські Емірати Зеленська вдягнула трендові кольори бургунді й марсала. Для зустрічі з датським міністром вона обрала кобальтовий костюм.
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