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Зеленська на зустрічі з президентом Фінляндії показалася в костюмі кольору морської хвилі та з символічною брошкою. Фото

Карина Тімкова - 19 березня, 16:30

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською прибули до Фінляндії.

19 березня подружжя зустрілося з президентом Фінляндії Александром Стуббом і першою леді Сюзанн Іннес-Стубб. Фотографіями з події поділилася пресслужба в Instagram.

Для візиту Олена вдягнула костюм кольору темної морської хвилі, що складався зі штанів та подовженого піджака з поясом також матеріалу.

Зеленська в ошатному луці зустрілася з президентом Фінляндії

Одяг доповнювали світлі підбори

Фото Instagram

Елегантним і символічним доповненням до аутфіту стала брошка у вигляді колоска.

Зеленська з'явилася у стильному костюмі й символічній брошці

Також у першої леді були золоті сережки, а волосся спадало на плечі легкими хвилями

Володимир і Олена Зеленські зустрілися з лідером Фінляндії

Олену Зеленську не часто можна побачити у зеленому чи блакитному

Нещодавно першу леді України було помічено з аксесуаром-оберегом. А для візиту в Об'єднані Арабські Емірати Зеленська вдягнула трендові кольори бургунді й марсала. Для зустрічі з датським міністром вона обрала кобальтовий костюм.

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