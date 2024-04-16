Зеленська на зустріч із королевою Данії вдягнула ошатну вишиванку з пишними рукавами

Перша леді України Олена Зеленська зустрілась з королевою Мері у Данії і подякувала за співробітництво.

На захід Зеленська, як і зазвичай, обрала лук від українського бренду.

Перша леді одягнула білу вишиванку з пишними рукавами від Gaptuvalnya.

Перша леді поєднала образ з чорними брюками палацо фото з instagram

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"Як і вся її родина, Королева Данії веде активну громадську діяльність, зокрема патронує понад 30 організацій, серед іншого тих, що надають гуманітарну допомогу, опікуються охороною здоров’я, захистом прав жінок", - пише Зеленська

Зеленська підкреслила талію широким ременем

Як відомо, Зелененська вже неодноразово надавала перевагу цьому бренду. У серпні, в День державного прапора, вона одягнула білу вишиванкуз чорним візерунком від Gaptuvalnya, і, звісно, свій улюблений бренд Guzema.