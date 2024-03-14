Зеленська розповіла доньці Кравець про свій спосіб боротьби з тривожністю та навичку з дитинства, яку намагається поновити

Перша леді Олена Зеленська у своїх інтерв’ю не уникає запитань щодо ментального стану, емоцій, сліз чи переживань.

У новій розмові з дочкою акторки Олени Кравець Машею в рамках подкасту "Ти як?" дружина президента розповіла, як вона ладнає з тривожністю та розкрила секрет, який допомагає їй "поставити голову на місце".

Зокрема, у подкасті Зеленська зізналася, що нині намагається поновити творчу навичку, якою володіла в дитинстві.

Перша леді розповіла про страх та як з ним ладнати фото з Instagram Олени Зеленської

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"Раніше, коли я була школяркою, я навчалася в музичній школі. І багато музики було навкруги. Я грала. Потім я музичну школу закінчила, закрила піаніно і пішла у вільне життя, як мені здавалося. І от нещодавно я знову відкрила інструмент і зрозуміла, що мені це необхідно. Можливо, іноді знову пограти", – сказала вона.

"Тому що там річ навіть не в тому, що ти слухаєш музику, а в тому що ти її створюєш. І навіть твоє тіло резонує з інструментами, які видають звуки. Це такий секрет, навіть фізично. Тому я зараз намагаюся якось знайти в собі можливості, щоб поновити свої навички. Вони звісно майже не вціліли, але, звичайно, руки щось пам’ятають", – додала вона.

Щодо тривожності, то перша леді радить не ховатися від своїх почуттів та не ігнорувати їх.

"Я вже для себе зрозуміла, що в мене є два типи тривожності. Перший, коли я в принципі розумію, чому я тривожусь. Наприклад, коли мене очікує якась подія, перед якою я хвилююся, і я маю до неї готуватися. Тобто це – така раціональна тривога.

І є ірраціональна тривога. Просто щось на душі погано. І в такий момент я ставлю собі запитання, чи я можу щось зробити, щоб стало краще. Тому в першому випадку я просто починаю готуватися до події. Я розумію, що якщо буду займатися прокрастинацією, як це інколи в мене трапляється, буде ще гірше. Я буду страждати до останнього і ці страждання ніколи не припиняться. Щоб припинити страждання, треба максимум зробити для того, щоб заспокоїтися, підготуватися до події", – радить Зеленська.

"А в другому випадку, коли не маєш, що собі запропонувати, треба фізично щось робити. Мене заспокоює якась фізкультура, спорт. Завжди. Не менше години і тоді голова стає на місце. Намагалася практикувати медитацію. Потрібно більше практики, поки що я не відчула такої чудодійної сили. Але знаю, що воно має прийти коли я буду продовжувати. Тут уже у випадку, коли я не можу собі дати ради, фізично треба з цим щось робити", – розповіла перша леді.

Зеленська переконана, що тривожність буває раціональною та ірраціональною фото з Instagram Олени Зеленськаої

"На жаль, ми зараз всі відчуваємо страх. І це зрозуміло. Тут єдиний позитив, що він зрозумілий. Більше ніякого позитиву в цьому немає. І вночі в мене таке буває, коли лягаєш спати і думаєш: "Ось може зараз буде повітряна тривога, а що якщо…". І це такий хробачок страху пролізає. Це безальтернативне таке відчуття. І треба просто заспокоїтись. Бо ти нічого не можеш з цим зробити. Я впевнена, що їх треба досліджувати і знати”, – сказала вона.

"Наприклад, мене, як і всіх батьків, лякає, що трапиться, якщо якась біда чи трагедія. Сьогодні у нас багато сценаріїв, які ми можемо крутити собі в голові. І мені пощастило, я пройшла курси домедичної допомоги. І в мене є алгоритм, що я маю робити, у випадку, коли найстрашніше може статися навіть не зі мною, а з близькими, яким я хочу допомогти. Тому якщо мене будуть лякати ще якісь речі, то я мабуть буду розбиратися з ними: чому я цього боюся і що я можу з цим зробити, щоб уникнути переживання", – порадила Зеленська.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповідала, яка у них з чоловіком спільна мрія.