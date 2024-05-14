Широкий лацкан та вінтажна брошка: Зеленська у Сербії повторила свій торішній лук. Фото

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Сербію з офіційним візитом. Світлинами однієї із зустрічей із президентом країни Александром Вучичем та першою леді Тамарою Вучич Зеленська поділилася у своїх соцмережах.

Для зустрічі дружина Володимира Зеленського обрала темно-синій костюм українського бренду A.M.G. Його особливістю став широкий лацкан жакета, який простягався від коміра по всій довжині. До речі, у цьому вбранні перша леді, яка має звичку вигулювати одні й ті ж речі по кілька разів, якось вже з’являлася під час візиту до Швеції у серпні 2023-го.

Міністр захордонних справ Дмитро Кулеба разом із Оленою Зеленською та першим подружжям Сербії фото з Facebook Олени Зеленської

Доповнити лук Зеленська вирішила контрастною вінтажною брошкою золотого кольору від французького бренду Lanvin, яку раніше також демонструвала під час офіційної зустрічі у Києві.

Реклама:

Перші леді України та Сербії фото з Facebook Олени Зеленської

фото з Facebook Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська нерідко повторює образи чи використовує одні й ті ж аксесуари.

Свого часу стилістка першої леді Наталія Каменська розповідала, що вони прагнуть створити смарт-гардероб, у якому всі речі поєднувалися між собою.