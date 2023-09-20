Особлива тканина та символічне оздоблення: Зеленська в елегантному костюмі зустрілася з гендиректором ВООЗ. ФОТО
Олена Зеленська, яка днями разом з чоловіком Володимиром Зеленським прибула до Нью-Йорка для участі у Генасамблеї ООН, зустрілася з гендиректором ВООЗ Тедросом Адханомом Гебреєсусом.
Для заходу перша леді обрала темно-синій костюм від українського бренду Andre Tan. Його особливістю є жакет з асиметричним білим обрамленням.
Воно, як зазначили представники бренду, "символізує прагнення та надії українського народу – білу смугу, яка завжди настає після чорної".
До речі, тканину для костюму, а саме вовну, виготовили на Чернігівщині.
Як відомо, Зеленська часто обирає для офіційних зустрічей костюми. І хоча у розпорядженні стилістки першої леді мало не кожен український дизайнер, Зеленська нерідко вигулює одні й ті ж речі двічі.
Нагадаємо, до Нью-Йорка Олена Зеленська прибула у костюмі кольору кемел із незвичайними карго-кишенями.