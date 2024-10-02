"Найвпевненіший мій вибір": син Коляденка вперше розповів про дружину та чому вирішив взяти шлюб із нею

Пилип Коляденко вже кілька років одружений

31-річний музикант Пилип Коляденко, відомий не лише зірковими батьками Оленою та Дмитром Коляденками, а й багаторічною роботою в гурті KADNAY та сольним проєктом Phil It, уперше розповів про свою дружину.

Як виявилося, Філ побрався ще кілька років тому із перукаркою Нодірою Тураджановою. Про свій вибір та розмову з мамою щодо цього артист розказав Маші Єфросиніній.

На запитання ведучої, чому він обрав непублічну дружину, Пилип відповів:

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"Мені завжди було все одно на публічність жінок. Я завжди любив біля себе класних, яскравих, упевнених, розумних, чуттєвих, ніжних".

Дружина Філа, Нодіра працює з топовими зірками шоубізнесу, а також у театрі, зокрема, з артистами вистави "Кабаре", яку поставила Олена Коляденко Фото з Instagram

"Вона - найвпевненіший мій вибір у людині, яку я б хотів, щоб вона була поруч, от і все. Багато факторів є. Ми багато чого прожили, за ковід, за війну і всяке інше. Вона довірилася мені, я довірився собі, їй довірився. Це було таке рішення... може, швидке, може - ні, може, обдумане, а може - ні. Рішення двох сердець, назвемо це так", - зазначив Коляденко-молодший.

Коляденко називає дружину найбільш впевненим своїм вибором людини поруч

Мама Пилипа, хореографка Олена Коляденко провела з ним бесіду та спитала, чому він зібрався саме одружитися, адже можна чудово жити, не укладаючи офіційний шлюб.

"У нас була бесіда стосовно моєї впевненості в цьому. Типу, наскільки це для мене актуально, чому я вирішив прийняти таке рішення. Ми поговорили, але чомусь мною було прийняте саме таке рішення - одружитися. Це найсильніша любов, найсильніша важливість, найсильніша рідність", - наголосив Пилип.

Олена Коляденко питала сина, чому він вирішив одружитися, але, схоже, відповідь її задовільнила Фото з Instagram

Як відомо, кілька років тому у Коляденка був роман із Tayanna, і якось вона казала, що це були "неземні почуття".