"Пишаюся тобою": Лобода привітала дочку з 13-річчям та показала її з мейкапом. Фото

Співачка Світлана Лобода 9-го квітня святкує день народження старшої доньки Євангеліни.

З приводу свята 13-річчя мама запостила фото дівчини і написала теплі слова привітання.

"Я так пишаюся тобою і так люблю тебе, моя добра, мудра, красива, ранима, розумна дівчинка! Нехай твій шлях буде легким та дуже цікавим!

Я завжди буду поряд і завжди і в усьому підтримаю тебе. Вірю в тебе, люблю тебе, моя красуне! З Днем Народження, любонько", - написала мама.

Реклама:

Співачка доволі рідко показує дівчат у мережі фото з instagram

В свої 13 дівчина вже малює стрілки і робить повноцінний мейк

Мама з донькою люблять робити селфі

На фото обидві доньки Світлани - молодша Тільда і старша Євангеліна

Нагадаємо, Лобода також виховує 5-річну доньку Тільду. У березні 2023-го в інтерв'ю Раміні співачка розказувала, що старша Євангеліна, яку вона народила від хореографа Андрія Царя, ходить до психолога.