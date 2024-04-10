"Пишаюся тобою": Лобода привітала дочку з 13-річчям та показала її з мейкапом. Фото
Співачка Світлана Лобода 9-го квітня святкує день народження старшої доньки Євангеліни.
З приводу свята 13-річчя мама запостила фото дівчини і написала теплі слова привітання.
"Я так пишаюся тобою і так люблю тебе, моя добра, мудра, красива, ранима, розумна дівчинка! Нехай твій шлях буде легким та дуже цікавим!
Я завжди буду поряд і завжди і в усьому підтримаю тебе. Вірю в тебе, люблю тебе, моя красуне! З Днем Народження, любонько", - написала мама.
Нагадаємо, Лобода також виховує 5-річну доньку Тільду. У березні 2023-го в інтерв'ю Раміні співачка розказувала, що старша Євангеліна, яку вона народила від хореографа Андрія Царя, ходить до психолога.
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