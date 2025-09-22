"Навчив мене жити без страху": Гайтана повідомила про смерть свого тата в Конго

Співачка Гайтана повідомила підписникам сумну особисту новину - пішов з життя її батько Клавер Ессамі, який жив у республіці Конго.

Про це артистка написала у соцмережах, присвятивши тату щемливі і щирі слова.

"Папа Ессамі. Я любитиму тебе вічно і завжди ношу в собі твою дорогоцінну любов. Твою доброту, твою посмішку, твої теплі обійми, твою мудрість, твою віру і твій люблячий погляд… Сльози радості щоразу, коли ми зустрічалися, звук твого голосу — сповнений і болю і занепокоєння в найважчі часи мого життя. Я зберігаю все це в собі, тату", - написала Гайтана.

Тато Гайтани пішов з життя

"Я дорожу твоїми могутніми молитвами глибоко в серці. Вони дають мені сили кожного дня. Ти навчив мене жити без страху, вірити, що небо відкрите. Тепер я навчаю того ж свою доньку. Ми не боїмося, папа. І навіть якщо я не можу бачити тебе своїми очима, я бачу тебе чіткіше, коли заплющую їх. Я відчуваю тебе поруч зі мною.

Тепер ти з Ним — з Тим, за ким ти завжди йшов, кого любив, слухав і шанував: нашим Небесним Батьком. Спочивай з миром, мій дорогий папа ❤️ Небо відкрите. Лети додому, дорогоцінна душе. Дякую тобі за все. Амінь".

Співачка ще у 2022-му шукала татові дружину-українку, адже після смерті його дружини він хотів знову знайти своє кохання

У серпні співачка намагалася отримати візу, щоб потрапити до Конго і попрощатися з татом, адже він уже був у важкому стані. Але Гайтані не вдалося це зробити.

Гайтана народилася в Києві, але до 5 років жила в Конго. Її мати українка Тетяна Ессамі. Більше про життя виконавиці читайте в матеріалі ТаблоID.