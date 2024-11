Роман з одруженим, провал на Євробаченні та мрія про дітей: чому Гайтана зникала зі сцени і де вона зараз

Співачка Гайтана після початку повномасштабного вторгнення перебралася за кордон Фото: Instagram

Гайтана – одна з найпопулярніших співачок нульових. Однак на піку слави вона взяла паузу у кар’єрі. Згодом артистка ще декілька разів зникала з публічних радарів.

ТаблоID розповість, що відбувалося з Гайтаною та де вона може перебувати зараз. Усі деталі - у матеріалі.

Активний початок кар'єри

Творча кар’єра Гайтани розпочалася у 2003 році. Тоді молода співачка конголезького походження, яка була бек-вокалісткою, зокрема, у Ірини Білик, почала співпрацювати зі студією "Lavina Music". Гайтана записала свій перший сольний альбом під назвою "О тебе". Але лише одна пісня – україномовна – отримала прихильність від слухачів. Тому наступні творчі доробки співачка випускала здебільшого українською.

Так, починаючи з 2005 року шалену популярність здобули її хіти "Слідом за тобою", "Два вікна", "Шаленій" та інші.

У 2008 році співачка поїхала до США, де працювала над своїм англомовним альбом. Цей крок мав вивести артистку на новий рівень, натомість став переломним у її кар’єрі. Адже до 2012-го вона взяла творчу паузу. У цей час Гайтана займалася особистим життям – тоді вона закрутила роман із продюсером Едуардом Клімом та почала говорити про бажання народити дитину. Але здійсниться воно не одразу.

Гайтана була по вуха закохана, однак ця історія щасливого фіналу не мала Фото: glamurchik.tochka.net

Провальне Євробачення

Гучно нагадала про себе Гайтана у 2012 році. Тоді вона вирішила боротися за шанс представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Конкуренцію їй, зокрема, склала Оля Полякова. Та білявка у фіналі голосування поступилася Гайтані.

На жаль, перемогу Гайтана здобула лише вдома, бо в Баку, де проходив конкурс, співачка посіла 15 місце. Паралельно з цим добряче "неслося" і в особистому житті Гайтани. У ЗМІ палко обговорювали її роман із Клімом, до речі, тоді ще одруженим. Артистка то збиралася за нього заміж, то відкладала весілля. Але стабільно розказувала про бажання мати багато дітей.

Як результат – Гайтана більш, ніж на 2 роки знову взяла творчу паузу та зникла з радарів.

Затяжна творча перерва

Лише у 2015 році Гайтана повернулася до роботи. Вона випустила новий англомовний трек "You are the one" та взяла нове сценічне ім’я – Essami. До речі, повне ім’я зірки – Гайта-Лурдес Ессамі.

Експериментувала Гайтана і зі своїм іміджем Фото: Viva

В одному зі своїх інтерв’ю співачка пояснила, що свідомо взяла паузу – вона допомагала батьку оговтатися від інсульту, шукала натхнення та експериментувала з іміджем, голячи голову.

"Насправді я до цього вже за кілька років розуміла, що хочу взяти паузу. Паузу від зобов'язань йти по цій накатаній шоубізнесовій дорозі. Я багато років працювала без пауз, і протягом 10-ти років був такий нон-стоп. Це не можна пояснити", - зазначала артистка.

Відверто провальний виступ на Євробаченні і результат – 15 місце – вибили її з робочої колії. Та й в особистому житті співачки тоді відбулися зміни. Вона розійшлася з Клімом. За її словами, екскоханий досить гідно себе повів і не претендував на її сценічне ім’я. Утім, всередині жінки вирував мікс почуттів.

"Я дуже довго знімала маски. Я їх таку кількість у житті одягала, що в якийсь момент забула, де справжнє обличчя. Це найстрашніше. І кожну маску коли ти знімаєш, і наближаєшся до моменту, коли, нарешті, зрозумієш, хто ти – це багато чого варте. А коли ти знімаєш останню маску і стаєш чесним із самим собою, ти вчишся бачити ментально всіх, хто в масках із твого оточення. Розплющується якесь третє око. Хочеться жити лише з людьми, які цінують сьогодення", - ділилася у 2017 році Гайтана в ексклюзивному інтерв’ю для ТаблоID.

Гайтана пісні пише від натхнення. А в момент особистих переживань його, зрозуміло, немає. Звідси тривалі паузи та не менш тривале відновлення і пошук себе Фото: ТаблоID

З оновленими думками, репертуаром та особистим життям Гайтана створила ще один інформаційний привід у 2017 році – вона підтвердила свою вагітність та з’являлася на публічних заходах із батьком майбутньої дитини. Щоправда довгий час співачка не афішувала ім’я коханого.

Алекс Смарт, як згодом з'ясувалося, звуть обранця Гайтани Фото з мережі

У липні 2017 року Гайтана народила донечку Сапфір-Ніколь. Потроху вона продовжувала співочу кар’єру та згодом знову зникла з радарів.

Ймовірне повернення на сцену

Черговий камбек Гайтани відбувся у 2023 році. Вона вийшла на зв’язок із підписниками та розповіла, що припиняє співпрацю з лейблом "Lavina Music" та починає самостійний етап. Вона пообіцяла нові композиції, та поки з’являються нові скандали.

Навмисно чи ні, але співачка спровокувала загал Фото: Instagram

Цього року розгорівся хейт через пост Гайтани в Instagram, який вона написала російською мовою. Підписники висловили своє обурення у коментарях.

Згодом артистка розповіла, що її донька розпочала навчання у німецькій школі і відповідно німецькою мовою. Тому, ймовірно, юна Ніколь не вивчатиме українську, що теж обурило підписників артистки.

Світлинами зі своєю донькою Гайтана активно ділиться в мережі Фото: Instagram

До речі, Гайтана не афішує країну, до якої переїхала після початку повномастабного вторгнення. У ЗМІ припускали, що вона перебуває у Швейцарії.

До речі, Гайтана не афішує країну, до якої переїхала після початку повномастабного вторгнення. У ЗМІ припускали, що вона перебуває у Швейцарії.