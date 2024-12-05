45-річна Гайтана вперше за довгий час показалася у спортзалі. Фото

Співачка Гайтана, яка з початком повномасштабного вторгнення оселилася десь за кордоном, не часто балує своїх підписників свіжими фото чи сторіс.

Але 5-го грудня виконавиця зробила виняток і раптом показалася у спортзалі.

Відео, де Гайтана в лосинах, футболці і бандані помахала собі в дзеркалі, з'явилося у неї в сторіс.

У такий спосіб Гайтана анонсувала свою нову пісню, яка вийде 6-го грудня

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Співачка, як бачимо. у хорошій формі

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID писав про те, як починався творчий шлях Гайтани, про її стосунки з чоловіками та про те, де вона зараз.