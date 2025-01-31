Гайтана здивувала спортивним хобі 7-річної доньки
Співачка Гайтана, яка останнім часом все частіше з являється в Insta-площині, показала хобі її 7-річної доньки Сапфір-Ніколь.
45-річна зіркова мама підгледіла за дівчиною на тренуванні з карате, що й показала своїм фоловерам.
Як відомо, творча кар’єра Гайтани розпочалася у 2003 році, однак на піку слави зірка раптово взяла паузу.
Цікаво, що після 24-го лютого 2022 року співачка припинила постити контент, окрім кількох дописів про війну. А у 2023-му почала повертатися в Instagram.
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