Відмова від алкоголю, кріосауни й масажі: як Емма Стоун, Емілі Блант та інші зірки готуються до премії "Оскар"

У ніч з 10 на 11 березня відбудеться вручення кінопремії "Оскар". Втім підготовку до червоної доріжки зірки розпочинають ще за кілька місяців до найочікуванішої події року у кіноіндустрії.

Про це пише видання Daily Mail.

Наприклад, номінована на премію "Оскар" за головну роль у фільмі "Бідолашні створіння", 35-річна акторка Емма Стоун ще у 2017 році розповідала, що перед церемонією вручення нагород максимально уважно слідкує за здоров'ям.

За словами її тренерки Джейсон Волш, Емма відмовилася від алкоголю, аби живіт не здувався, та почала пити зелений чай (він є природним сечогінним засобом, - ред.). Також у розпорядку дня зірки є силові тренування.

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Емма Стоун на червоній доріжці Гільдії режисерів США Фото Getty Images

Інша голлівудська красуня Емілі Блант, яка претендує на найкращу жіночу роль другого плану за роботу у фільмі "Оппенгеймер", теж заздалегідь готується до свого зіркового виходу.

41-річна акторка відвідує знаменитого масажиста Лорда Гевіна Маклеода-Валентайна, який допомагає їй з розгладжуванням зморшок.

До слова, Емілі й сама робить собі масаж обличчя Фото Getty Images

Деякі зірки навіть спробували кріотерапію. Акторки Дженніфер Лоуренс та Джессіка Альба почали відвідувати кріосауни, температура яких опускається до -90 градусів. Вважається, що терапія холодом допомагає розщепити жирові клітини та зменшити появу целюліту, а також зменшити зморшки та полегшити біль у м’язах.

А от такі зірки, як Тейлор Свіфт, Сандра Буллок, Енн Хетевей та Різ Візерспун надають перевагу силовим тренуванням. За словами відомої у Голлівуді тренерки Сімона де ла Рю, вони приходять до неї за 6-8 тижнів до премії та тренуються по п'ять-шість днів у тиждень.

Енн Хетевей нещодавно знялася для глянцю та посвітила спіднім

59-річна Сандра Буллок активно тренується перед "Оскаром" Фото Getty Images

"Вони це роблять, тому що їм платять, щоб вони виглядали так. Це те, про що ми забуваємо, це частина їхньої посадової інструкції, щоб вони виглядали неймовірно на червоній доріжці", - сказала Сімона.

Як каже експерт-дерматолог Гарольд Лансер, напередодні премії, він завжди готовий відповісти на дзвінок від зірок щодо їхніх проблем зі шкірою, навіть якщо це буде вночі.

Так само й стилісти. За словами іміджмейкерки Аніти Патріксон, вона має бути готовою на випадок різних конфузів з одягом. Вона пригадала випадок, що трапився якось по дорозі на церемонію вручення нагород. Одна з її клієнток розірвала сукню.

"Це була справді гарна корсетна сукня. Оскільки це був структурований корсет, то жодна моя нитка не трималася... Я взяла зубну нитку і вшила її вздовж блискавки", - каже Аніта.

Нагадаємо, днями інсайдер розповів, чому модель Джіджі Хадід не прийде на премію "Оскар", аби підтримати свого бойфренда, актора Бредлі Купера.



