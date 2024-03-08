Джіджі Хадід не прийде на "Оскар", щоб підтримати бойфренда Бредлі Купера – інсайдер назвав причину

Солодка парочка Джіджі Хадід та Бредлі Купер останні кілька місяців дедалі частіше потрапляють в об’єктиви папараці.

А їхні фанати, затамувавши подих, чекають, коли ж голлівудський актор та одна з найпопулярніших манекенниць світу офіційно дебютують як пара.

Як пише The Daily Mail, чекати доведеться довго. Принаймні, на цьогорічному Оскарі, на який і робили ставку прихильники Хадід і Купера сподіватись не варто.

Джіджі не буде поруч з бойфрендом на церемонії вручення "Оскару" фото з Instagram Джіджі Хадід

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Інсайдер, близький до оточення пари, переконує, що на кінопремію модель навіть не прийде. Натомість, вона проводитиме час із 3-річною дочкою Каєю.

Здається, Куперу доведеться самому позувати на хіднику, хоча фани і сподівалися нарешті побачити їхній з Хадід світський дебют фото getty images

Цікаво, що навіть номінація Купера в категорії "Найкраща чоловіча роль" нібито не змусить модель передумати.

Нагадаємо, чутки про роман Хадід та Купера почали ширитися наприкінці 2023-го. Тоді подейкували, що парочка мала кілька успішних побачень і нібито перейшла на новий рівень стосунків.

Згодом, їх помітили у Лондоні, тримаючись за руки. Пара більше не ховається від папараці та, здається, не приховує почуттів на людях.