Не онук, а золото: 6-річний принц Луї на різдвяній службі замилував згадкою про дідуся з бабусею і мемними виразами обличчя
Улюбленець мільйонів людей, молодший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма, 6-річний Луї вразив публіку милою запискою з подяками, які він та інші члени королівської родини традиційно чіпляли на "Дерево доброти" перед службою "Разом на Різдво".
У записці, яка потрапила в об'єктиви фотокамер, йшлося:
"Дякую за дідуся і бабусю, які граються зі мною в ігри".
Під час різдвяної служби "Разом на Різдво" фотографам також вдалося зловити кілька кумедних виразів обличчя маленького принца.
Нагадаємо, багато людей просто обожнюють малого принца, адже Луї відходить від усіх королівських протоколів на офіційних заходах і всім своїм виглядом показує, наскільки нудно йому буває.
Як відомо, королівська родина повним складом відвідала різдвяну службу "Разом на Різдво".
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