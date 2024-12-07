Не онук, а золото: 6-річний принц Луї на різдвяній службі замилував згадкою про дідуся з бабусею і мемними виразами обличчя

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Улюбленець мільйонів людей, молодший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма, 6-річний Луї вразив публіку милою запискою з подяками, які він та інші члени королівської родини традиційно чіпляли на "Дерево доброти" перед службою "Разом на Різдво".

У записці, яка потрапила в об'єктиви фотокамер, йшлося:

"Дякую за дідуся і бабусю, які граються зі мною в ігри".

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Король Чарльз ІІІ та королева Камілла і Керол та Майкл Міддлтони й не могли мріяти про такого онука Фото Getty Images

Під час різдвяної служби "Разом на Різдво" фотографам також вдалося зловити кілька кумедних виразів обличчя маленького принца.

Луї потрапив в об'єктив, коли роздивлявся навколо із-за ніг свого батька Фото Getty Images

Фотографам вдалося підловити й такий кумедний вираз. Схоже, принц позіхав Фото Getty Images

Нагадаємо, багато людей просто обожнюють малого принца, адже Луї відходить від усіх королівських протоколів на офіційних заходах і всім своїм виглядом показує, наскільки нудно йому буває.

Як відомо, королівська родина повним складом відвідала різдвяну службу "Разом на Різдво".