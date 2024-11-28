Усе через Луї: принц Вільям розказав, чому вдома йому доводиться затикати вуха

Подейкують, саме Луї - улюблений онук короля Чарльза ІІІ Фото Getty Images

У британській королівській родині може з'явитися рокзірка. Молодший син принца і принцеси Вельських, 6-річний Луї вчиться грати на музичному інструменті.

На якому саме, його тато, принц Вільям розповів під час заходу Tusk Conservation Award, де зустрівся з учасником The Rolling Stones Ронні Вудом та Марком Нопфлером із Dire Straits.

Спілкуючись із музикантами, Його Високість пожартував, що на івенті зібралося стільки креативності, що її вистачить для створення нового гурту, пише Daily Mail.

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Принц Вільям розповів про хобі свого молодшого нащадка Фото Getty Images

"Мій молодший вчиться грати на барабанах, ось чому я проводжу все моє життя, заткнувши вуха пальцями", - зі сміхом пожалівся Вільям.

Як відомо, Луї в мережі давно охрестили "королем мемів". Мале крутько завоювало загальну любов своїми смiшними витівками на публіці.

Нагадаємо, 9-річна принцеса Шарлотта захоплюється танцями та футболом. А 11-річний принц Джордж уже знає, ким хоче стати, коли виросте.