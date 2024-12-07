Кейт Міддлтон в яскравому пальті з оксамитовим бантом відвідала різдвяну службу у компанії чоловіка та дітей. Фото

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон з принцом Вільямом та дітьми відвідала святкову службу "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві.

На різдвяну службу Кейт прийшла у червоному довгому пальті з чорним оксамитовим бантом на грудях від бренду Alexander McQueen. До речі, з-під верхнього одягу принцеси можна було роздивитися картату спідницю.

Свій святковий образ Міддлтон доповнила замшевими чобітками на підборах від Ralph Lauren у чорному кольорі, масивними сережками з перлами бренду Mulberry Amberley Baroque, золотим браслетом Halcyon Days та каблучкою з сапфіром.

Кейт вразила елегантним образом на святковій службі Фото Getty Images

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Діти принца та принцеси Вельських також були одягнені елегантно та святково. 11-річний принц Джордж та 6-річний принц Луї були у класичних чорних костюмах, білих сорочках, втім яскравими акцентами стали червоні краватки.

А от 9-річна Шарлота була в ефектному червоному пальті, як і її мама.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлота прямують на святкову службу Фото Getty Images

Також на службу прийшли найближчі родичі Кейт Міддлтон – мама Керол, тато Майкл, сестра Піппа і брат Джеймс.

Близькі родичі Кейт (зліва на право): мати Керол та батько Майкл, брат Джеймс з дружиною та сестра Піппа Фото Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон кілька місяців тому завершила лікування від раку та офіційно повернулася до виконання своїх королівських обов'язків.

Як відомо, наприкінці листопада стало відомо, де святкуватимуть Різдво принц та принцеса Вельські з дітьми.