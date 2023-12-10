Принц Вільям із Кейт та дітьми в фемілі-луці зазнімкувалися для незвичної різдвяної листівки. ФОТО

Принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон та дітьми — Джорджем, Шарлоттою та Луї — показали свою різдвяну листівку.

Фото вони поділилися у своєму Instagram.

На світлині вся сімʼя позує в однакових білих сорочках та штанях: Вільям та хлопці у класичних, а дівчата у джинсах.



У кадрі принц, 10- річний Джордж та Кейт стоять позаду 5-річного Луї та 8-річної Шарлотти.

Цікаво, що цьогорічна листівка чорно-біла.

Користувачі мережі припускають, що фото ч\б через те, що цей рік був сповнений страждань та несправедливості.



"Різдвяна листівка нашої сім'ї", - підписали вони фото.

Нагадаємо, нещодавно на королівському прийомі Кейт вразила всіх своїм образом. Вона повторила лук із сяючим платтям та тіарою за 5 тисяч доларів.



